Et en hissant Rachida Dati à la Culture, Gabriel Attal et Emmanuel Macron savaient très bien ce qu'ils allaient provoquer.

Macron, Attal, Sarko, Dati: Internet tire à balles réelles

Les Français ne sont jamais contents et c'est absolument super. Surtout quand un nouveau gouvernement sort de terre et que les internautes lui règlent son compte. Petit florilège d'un grand n'importe quoi.

Que ce soit Miss France, la Star Ac', les Bleus, les crèches à Noël, les JO, les rues de Paris, les transports publics, la météo, les punaises de lit ou le pain au chocolat, les Français ne vont jamais s'avouer satisfaits. Ne serait-ce qu'une seule misérable fois. Alors vous imaginez bien que si le gouvernement revoit sa formule et nomme tout un tas de nouveaux ministres, certains seraient prêts à poser un congé pour avoir le temps de gueuler toute la journée sur les réseaux sociaux.

Heureusement, si les Français savent hurler, c'est souvent assez drôle. Et en hissant Rachida Dati à la Culture, Gabriel Attal et Emmanuel Macron savaient très bien ce qu'ils allaient provoquer sur la bande passante. Qu'on la surnomme Cruella, la tueuse à gages, la snipeuse, l'arme de poing de Sarkozy, Dati a fait de son verbe une lame qui coupe la langue de ses ennemis en deux syllabes. De quoi ressortir de vieux dossiers et d'aligner les vannes sur les réseaux sociaux.

Demandez à Anne Hidalgo, qu'elle côtoyait au Conseil de Paris, elle n'en dort toujours pas la nuit.

Ce qui n'empêche pas la maire de Paris de trouver parfois la ressource de répliquer. Et parfois bien avant la première gifle. Jeudi soir, réagissant à la nomination de sa pire ennemie, Hidalgo a dégainé:

«Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu’ils vont traverser» Anne Hidalgo à Rachida Dati.

