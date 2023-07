Mick Jagger fête ses 80 ans: sa folle vie en images

S'il est toujours en pleine forme, Mick Jagger a quand même subi une opération du cœur en 2019. Mais son régime draconien à base de yoga, de jus d'herbes, de fruits et de vitamines a préservé sa silhouette svelte et sa forme physique.

Les Spice Girls de retour? Victoria Beckham sème le doute

Victoria et David Beckham se sont rendus au premier match de Lionel Messi à Miami en compagnie notamment de Kim Kardashian. Ils ont été ensuite filmés dans un bar-karaoké et l'ancienne Spice Girl a carrément chanté.

Victoria et David Beckham se sont (un peu trop) laissés aller lors d'une soirée karaoké à Miami. L'ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode a poussé la chansonnette sur Say You’ll Be There, l'un des tubes du groupe britannique qui a connu le succès dans les années 90. La vidéo, publiée sur TikTok, est devenue virale.