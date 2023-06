Schwarzie sur Netflix: du fils de nazi, au papy d'Hollywood

Un documentaire, baptisé Arnold, est sorti sur Netflix cette semaine. L'occasion de revenir sur sa carrière... avec des images que vous n'avez (sûrement) jamais vue. Image: Michael Ochs Archives

En images

Schwarzie déballe tout: du fils de nazi, au papy d'Hollywood

Le documentaire Arnold, sur Netflix, revient sur la vie du célèbre culturiste autrichien, comédien américain et gouverneur de Californie: Arnold Schwarzenegger. Terminator y évoque notamment sa relation avec un père policier entre «gifles» et «coups de ceinture». Mais surtout son ascension, de la ronflante Autriche à la folle Venice Beach.

Plus de «Divertissement»

«L'athlète», «l'acteur», «l'Américain». Voilà les chapitres. Schwarzie est aussi binaire avec un flingue qu'au moment de découper le documentaire à sa gloire, qui vient de sortir sur Netflix. Arnold, trois épisodes nettes, mais trois époques qui se chevauchent. «Si je peux le voir, je peux le faire», c'est son mantra, balancé depuis un jacuzzi en pleine montagne autrichienne, cigare au bec.

Idéal pour décapsuler ce film de trois heures, qui rappelle surtout que la bête de muscles à l'accent allemand est la plus parfaite incarnation de l'american dream.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Work hard, stay strong et tu pourras passer de Mister Univers, à gouverneur de Californie, en passant par les plus hauts sommets du box-office. Tout est là pour créer le conte de fée. Jusqu'à l'enfance difficile. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Schwarzie raconte ses jeunes années, sous la discipline de son paternel, Gustav Schwarzenegger, patron tyrannique de la police locale et membre du parti nazi.

«Il ne fallait pas le chercher» Arnold, à propos de son père.

Maman et papa Schwarzengegger.

De jeunes années durant lesquelles maman récurait le sol toute la journée, où il fallait mériter son petit-déjeuner et aligner les pompes avant d'aller à l'école. Arnold trouve même des excuses à ce père d'une sévérité qu'il juge, aujourd'hui, «atroce», mais «ordinaire» pour époque: «Que se passe-t-il dans notre tête quand on revient de la guerre avec un stress post-traumatique? Mon père a traversé des moments difficiles. Le fils du voisin, lui aussi, se faisait battre».

«Il nous giflait... ou utilisait sa ceinture pour nous frapper»

Arnold Schwarzenegger, en 1977. Image: Redferns

Une manière, aussi, d'expliquer sa carrière, sa prise de muscles pour protéger son esprit, sa fuite à Los Angeles comme s'il y était né, sa soif de tout tenter et de tout réussir. «Et si j'appartenais à l'Amérique?», se demande-t-il, dans le premier épisode, en faisant mine de ne pas comprendre que cette Amérique, très vite, lui appartiendra.

A 75 ans et des dizaines de films cultes plus tard (de Terminator à Last Action Hero), Arnold reste cet enfant baraqué qui a gouverné la Californie, avec la même foi qu'il a dessiné ses pectoraux. La politique tel un simple «nouveau challenge». Lever des fonds ou de la fonte, c'est kifkif, tant qu'il y a du coeur à l'ouvrage et quelques grosses bourdes en chemin.

getty

Un républicain «le plus au centre possible», qui n'échappera pas à quelques polémiques. Un éternel bourrin des projecteurs, qui poursuit des rêves aussi naïfs que ceux des Miss Monde, mais, surprise, avec lui: ça marche.

Schwarzie en images

Retour sur quelques moments marquants de son étrange carrière, en photographies peu connues et, surtout, en corps. Ce corps étranger devenu roi d'Hollywood.

A 18 ans, Arnold gagne son premier concours de biscotos En 1966, celui qui a toujours rêvé d'être l'homme le plus fort du monde remportait les titres de Mister Europe et de The Best Built Man in Europe. Des victoires qui méritaient bien une petite choppe allemande. Image: Michael Ochs Archives

A 20 ans, en pleine Oktoberfest à Munich Le style viendra plus tard. Image: Michael Ochs Archives

1969, tout premier film, sous le pseudonyme Arnold Strong Le film? Hercule in New York. Si son vrai nom n'apparaît pas encore au générique, c'est parce qu'Hollywood le jugeait trop compliqué. Anecdote: il a piqué le premier rôle à son pote et mentor, Reg Park, ancien Mister Univers et visage (muscles?) des trois premiers Hercule. Image: Moviepix

La frime durant la promo d'Hercule: la star est lancée Pourquoi cette dame lui tâte le poignet, seul membre pas musclé du corps de Schwarzie? Mystère. Image: Moviepix

Entraînements pour le film Stay Hungry, en 1975 Son premier grand rôle. Il y incarne Joe Santo, culturiste autrichien s'entrainant pour la compétition de Mister Univers (oh surprise!). Un rôle qui lui vaudra un Golden Globe du «Meilleur Jeune Espoir», l'année suivante. Image: Bettmann

Arnold, ce corps étranger, en 1976 On rappelle quand même que Schwarzie a été cinq fois Mister Univers et sept fois Mister Olympia. Image: Archive Photos

Arnold, fier de sa première Mercedes, à Los Angeles, en 1977 En Image: Michael Ochs Archives

Et de ses cheveux, la même année Image: Michael Ochs Archives

1980, le début de 20 ans de succès au box-office Et le début de la fortune avec son entreprise active dans l'immobilier. Ici, en pleine soirée chic au restaurant La Scala, à Beverly Hills. Image: Ron Galella Collection

1982, quelques semaines avant son 1er succès: Conan le Barbare Image: Archive Photos

Une année plus tard, avec le catcheur Andre the Giant Sur le tournage, à Mexico de Conan le destructeur (oui, la suite du barbare). Image: Sygma

Septembre 1983, avec un gâteau et des jolies filles, Arnold fête l'obtention de son passeport américain Avec un débardeur de circonstance. Image: Michael Ochs Archives

1984, tout sourire: c'est la sortie du film de sa vie, Terminator Comment ce visage moulé dans les stéréotypes américains a pu voir le jour en Autriche? Image: ullstein bild

1986, mariage avec une Kennedy Maria Shriver est la fille du de la sœur du président JFK. Ils se rencontrent 1977, quand Schwarzie entretient une relation livre avec une assistante-coiffeuse. Deux relations qu'il entretiendra pendant une année. Huit ans plus tard, mariage en grande pompe. Avec Maria, ils auront quatre enfants et divorceront en 2011. Pourquoi? Arnold a fait un enfant en douce, avec l'une de leur employée de maison. Outch. Image: Hulton Archive

1991, enfin riche, il fonde la chaîne de resto Planet Hollywood Image: Hulton Archive

Et pas avec n'importe quels associés... Bruce Willis et Demi Moore (le couple le plus glamour d'Hollywood) mais aussi notre ami Stallone. Image: Hulton Archive, getty

Vous saviez que Schwarzie était le premier civil à acheter un Hummer à l'armée américaine, en 1992? (Quelle surprise)

L'enterrement de la maman de JFK, le 23 janvier 1995 Image: Boston Globe

En 2001, avec Jamie Lee Curtis à Santa Monica, en pleine fête caritative d'Halloween en faveur des enfants malades Image: Ron Galella Collection

Au Pakistan, un mois après le 11-Septembre Une affiche de l'acteur, en vente à côté de celle d'Oussama ben Laden, dans le principal bazar de Quetta, au Pakistan. Les ventes d'articles à l'effigie de Ben Laden avaient explosé depuis le début des frappes aériennes américaines en Afghanistan. Getty Images AsiaPac

En 2003, Arnold, futur gouverneur de Californie, est en pleine campagne politique et... calorifique à Los Angeles Image: Los Angeles Times

Monsieur le gouverneur, avec des cheerleaders d'Ontario Image: Los Angeles Times

En 2011, au bras de la veuve Regan Image: Los Angeles Times

Avec Boris Johnson, alors maire de Londres, sans tank ni Hummer (Sans commentaire) PA Images

2011, c'est le clap de fin pour le gouverneur de Californie Image: Los Angeles Times

Juillet 2012, retour en promo pour le film The Expendables 2, à Londres. (Il faut dire adieu au costard maintenant, hein) Getty Images Europe

2018, trop vieux pour parader en slip, Schwarzie fait des selfies avec d'autres muscles que les siens, au Arnold Sports Festival Image: Icon Sportswire

En septembre dernier, en visite à Auschwitz, comme pour nettoyer un bout du passé, le sien Image: NurPhoto