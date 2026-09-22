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Cet homme a affronté un «Terminator» sur un ring

Vidéo: watson

Il a affronté un «Terminator» sur un ring (et c'est impressionnant)

Un influenceur américain a affronté un robot de 1,80 m dans le premier combat officiel opposant un humain contre un robot aux allures de «Terminator».
22.09.2026, 20:5522.09.2026, 20:55

On vit une drôle d’époque où ce qui relevait de la science-fiction il y a encore quelques années est désormais devenu réalité. A San Francisco, aux États-Unis, un robot humanoïde de près de deux mètres et un être humain se sont affrontés sur un ring, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Organisé par la société américaine de robotique REK, ce duel a opposé l'un de leurs androïdes à l'influenceur Frankie LaPenna. Cet événement s'inscrit dans le cadre du développement d'un jeu de combat en réalité virtuelle permettant aux humains de contrôler à distance des robots humanoïdes et de s'affronter.

Le robot du fabricant chinois EngineAI a été customisé avec une tête évoquant le crâne du T-800, le célèbre robot du film Terminator de James Cameron. C’est d’ailleurs le nom qui a été attribué à ce modèle, dont le visage menaçant reste toutefois bien éloigné de l’apparence de l’original.

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Son adversaire, le TikTokeur Frankie LaPenna, s’est principalement fait connaître grâce à son personnage de «Jim Kardashian», qu’il incarne dans nombre de ses vidéos. Jim apparaît toujours vêtu d’un short beige moulant et affublé de prothèses fessières pour le moins particulières. Fidèle à son personnage, l’Américain est également monté sur le ring dans cette tenue lors de son combat contre le robot.

Même si le robot était télécommandé, la confrontation n’en fut pas moins spectaculaire. Frankie LaPenna semblait particulièrement vulnérable face aux puissants coups de pied du T-800, qui l’ont rapidement projeté à travers le ring. Le combat n’étant pas destiné à être pris au sérieux, aucun vainqueur officiel n’a été désigné, même si les images semblent clairement donner l’avantage au robot.

(msh/ traduit et adapté par sbo)

Vidéo: watson
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