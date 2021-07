Divertissement

Euro 2021

Sommer vs Tsitsipas: qui est le plus cool?



Image: keystone/shutterstock

Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire mais qui est le plus cool?

Chez watson, on est d’accord pour dire que ce sont deux athlètes de haut niveau mais difficile de se mettre d’accord sur leur coolitude (le plus important).

Ma collègue Margaux a récemment écrit un article élogieux sur Stefanos Tsitsipas. Pas pour parler de son tennis, mais pour dire qu'il est soi-disant un dieu grec, patati et patata.

Stefano Tsitsipas, que je n’arrête pas d’appeler Alexis, parce que je le confonds avec l’ancien Premier ministre grec (et aussi un peu pour énerver Margaux) a certes de beaux cheveux, mais est-ce suffisant? Pour moi, il y a un autre sportif qui met des paillettes dans mes yeux en ce moment et qui a aussi de beaux cheveux, c’est Yann Sommer.

D'abord, il est né à Morges, ce qui prouve qu’on peut partir de rien et quand même réussir. Ensuite, il parle très bien français. Pardon my french, mais est-ce que Tsitsipas peut en dire autant? Dans une interview, j'ai vu qu'il sait dire «quiche», ça montre le niveau. Vous voulez d'autres arguments, j'en ai moulte!

Image: capture d'écran Roland-Garros

Gazon vs pelouse

Il faut dire que le portier suisse vend du rêve actuellement. C'est un peu grâce à lui si la Nati va en quart de finale. Lui au moins, il gère sur le gazon. Alors que Tsitsipas a été éliminé au premier tour à Wimbledon, Sommer se débrouille très très bien sur toutes les pelouses de l’Euro. Et tac!



Regardez-moi cette souplesse: Image: Pool AP

Vlog vs blog

Tsitsipas a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de tout et de rien mais surtout de rien. Alors que Sommer, il a un blog food! C'est un passionné de cuisine. J’veux dire, y a un vrai parti-pris, un angle, un talent. Il passe quand il veut à la maison pour me faire un plat de pâtes. Et tant pis pour mon Sommer Body. (LOL)

Image: capture d'écran sommer kocht

Barilla vs Melissa

D’ailleurs, en parlant pâtes, les deux sportifs font des pubs pour des marques mais Sommer travaille avec Barilla et Tsitsipas avec Melissa Kikizas. Melissa kikoukoi???

Mais qui connaît cette marque franchement? Image: melissa

Chanson vs guitare

Stefanos Tsitsipas a composé une chanson disponible sur Souncloud. Il s'est exprimé à ce sujet dans une interview: «C’est très nostalgique, il y a beaucoup d’émotions et une histoire à raconter à travers une chanson et j’ai réussi à retranscrire ça et c’est plutôt bon. J’en suis content.» Je l'ai écouté. Je me suis endormie.

Alors que Sommer, lui, il joue d'un vrai instrument. Le mec fait de la guitare! C'est juste beaucoup plus cool.

Le mec est tellement stylé qu'il assortit son trench à la housse de sa guitare👇 View this post on Instagram A post shared by Yann Sommer (@ysommer1)

Instagram vs Insta-life

Sur le réseau social, Tsitsipas s’amuse de sa ressemblance avec @DudeWithSign. Get a personality franchement. Sommer n’imite personne, parce qu’il est lui, et c’est suffisant.

Qu'on en finisse: qui est le plus cool? Yann Sommer Stefanos Tsitsipas

J'y connais vraiment rien au foot👇 Vidéo: watson

On termine avec une photo de Sommer qui ouvre grand ses bras et son cœur❤️ Image: sda

