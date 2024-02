La nouvelle attraction d'Europa-Park est démente

On continue?

C'est clair! J'adore les montagnes russes et je n'ai pas peur d'avoir la tête en bas!

Jamais de la vie! J'ai déjà le vertige dans l'ascenseur! Si mes amis viennent avec, pourquoi pas?

Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà mal à la tête.

Les accros à l'adrénaline devraient être satisfaits par ce circuit vertigineux également surnommé le «Multi-Launch Coaster». Grâce à sa technologie, ce dernier bat plusieurs records à la fois. On vous résume ses atouts:

L'attraction phare de cette zone? Des montagnes russes flambant neuves et démentielles, baptisées «Voltron Nevera». Celles-ci sont inspirées par l'inventeur et ingénieur électrique croate Nikola Tesla.

Les Beatles auront droit à 4 biopics

Le cinéaste britannique oscarisé Sam Mendes a prévu de réaliser quatre biopics sur le groupe – un sur chacun des membres. Les films sont prévus pour 2027.

Les Fab Four auront bientôt des biopics qui raconteront leur histoire. Le New York Times explique en effet que le cinéaste britannique Sam Mendes – American Beauty, Skyfall – a obtenu les droits sur la musique et l'histoire de vie des Beatles pour pouvoir réaliser quatre films à leur sujet, avec à chaque fois le point de vue de l'un des membres. La sortie des films est prévue pour 2027.