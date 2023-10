Anja propose une version du Jass qui ne ravit pas tous les Suisses.

Vous ne verrez plus le jass comme avant

Le jass est ancré en Suisse de la même manière que peut l'être la fondue. Mais, pourtant, il existe des fondues à la tomate ou aux bolets. Certains crient à l'hérésie, d'autres ne s'en émeuvent pas. Et il va en être de même pour les «jasseurs» avec ce nouveau jeu de cartes.

Dépoussiérer le jeu le plus traditionnel de Suisse pour le rendre un peu plus inclusif? Une énième initiative «woke» et inutile ou une très jolie idée? C'est en tout cas, celle qu'a eue une mère bernoise en enseignant le jass à sa fille.

«J’ai pris conscience qu’il n’y avait pas de reines. Les rois battent les dames et valent plus qu’elles. C’est là que j’ai décidé de lui dessiner un jeu de cartes adapté à notre temps. Mon objectif était de dessiner des cartes de Jass qui, à première vue, restaient les mêmes, à la différence que tous les sexes pouvaient régner, être atout ou couper. Outre des rois et des reines, des dames et des messieurs, des garçons et des filles stéréotypes dans leurs apparences traditionnelles, on découvre tout à coup une diversité d’âges, d’expressions de genre et de rôles des sexes» C'est ainsi qu'Anja décrit son projet sur la plateforme de financement participatif wemakeit où elle a obtenu près de 13 000 francs au lien des 7 550 nécessaires à son aboutissement.

Pour rappel, le jass, ou le chibre, est un jeu de cartes qui se jouent avec des atouts, comme la belote française. Mais avec des règles quelques peu différentes. Au jass, une famille de cartes est la plus puissante (l'atout) et permet de couper les autres, donc de remporter les cartes en jeu. Dans la famille d'atout, la carte la plus forte est le Buur. Soit le valet, cette carte figurant un jeune homme vigoureux et bien mis. Ensuite vient le Nell, le neuf. Puis l'as, le roi et enfin la dame. Le reste est anecdotique.

Et pour cette mère, il était dérangeant d'enseigner à son enfant que les figures virilistes à tous les coups l'emportent sur les féminines (au nombre de une, du reste). C'est à ce moment donc qu'elle décide de changer cet état de fait et de créer son propre jeu, plus proche des valeurs qu'elle souhaite inculquer à sa progéniture. Et le chemin est encore long si l'on en croit les commentaires qu'on peut glaner sur le réseau social Facebook.👇

Si certains réagissent par l'injure ou la moquerie, d'autres se rendent compte qu'un peu de changement ne fait pas de mal (et que le jeu est joli). capture d'écran des commentaires sous la publication d'arcinfo

Mais renverser le patriarcat en mettant en haut des femmes n'aurait pas forcément été plus égalitaire ni fidèle à la société. C'est ainsi qu'est né son jeu de cartes: 36 cartes reprenant trait pour trait les codes du genre mais inversant les normes. Et ainsi sont nées les Reines qui remplacent certains Rois et les Messieurs qui remplacent des Dames. De la même manière, deux des Valets sont alors remplacés par leur pendant féminin.



Voici une planche qu'elle a dessinée: on voit un Valet bien classique; une Dame qui gouverne, donc une Reine; un homme sans les attributs du pouvoir, c'est donc un Monsieur, l'équivalent masculin de la Dame.

«Il y a désormais aussi des femmes dans la position la plus forte. Par exemple, il y a maintenant une reine de cœur au lieu d’un roi de cœur, mais les rois font toujours partie du jeu. Il y a des dames et des messieurs, des garçons et des filles, des jeunes et des vieux, toute une variété de personnages, en somme. La force des cartes est répartie de manière équilibrée entre les sexes. Tout le monde peut régner, être atout ou couper.» Anja, la créatrice de ce jeu de cartes, dans le média ArcInfo

Concrètement, on aurait pu imaginer que le jeu deviendrait confus, mais il n'en est rien grâce à l'excellent design de cette graphiste de profession.

Jass* pour tous: le projet en vidéo Vous pouvez voir ici le projet en vidéo (mais sans le son, c'est en suisse-allemand🤷‍♂️) Vidéo: watson

Si Anja travaille encore à l'organisation de la vente, les cartes ont déjà été imprimées et sont vendues 15 francs le paquet, hors frais postaux. Elle est par ailleurs très réactive par courriel, que vous trouverez sur son site internet: Jass* pour tout le monde . Vous noterez la subtile étoile de genre.

Bon jeu (avec les cartes que vous voudrez)!

(hun)