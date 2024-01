La princesse de Galles ne nous aurait pas tout dit. Image: watson

«C'est une perruque»: la folle théorie sur les cheveux de Kate

Quand TikTok s'ennuie, TikTok se lance dans des théories du complot capitales. La dernière en date? Les cheveux de la princesse de Galles, qui seraient en fait des faux. So shocking.

Plus de «Divertissement»

La vie des royals est tout bonnement captivante. Au milieu des milliers d'articles et autres breaking news sur le sujet (on fait un coucou au prince Andrew), il y a des scandales royaux capitaux. Et il y a des scandales royaux juste capillaires. Le dernier à agiter les internets concerne la royale chevelure de Kate Middleton. Que se passe-t-il avec ses tifs pour agiter ainsi TikTok?

Voilà des années que la crinière de la princesse de Galles est sous le feu des projecteurs. Et depuis quelque temps, les internautes se demandent comment celle qui a récemment succombé pour une légère frange rideau fait pour que sa tignasse reste en place malgré les aléas météorologiques, ou même un simple courant d'air par une royale fenêtre restée ouverte.

Jadis, pourtant, Kate avait parfois les cheveux dans la tronche (et William en avait tout court). Image: getty

Idem lorsqu'elle est en représentation à l'extérieur. Ni le vent, ni la pluie ne semblent réussir à décoiffer la future reine. C'est louche. Quiconque a déjà eu une frange sait à quel point cette petite rangée de cheveux plus courts peut représenter un enfer face à la moindre petite brise estivale.

Que ses mèches soient en avant ou... Image: instagram

... en arrière, elles tiennent en place. Image: instagram

Trop, c'est trop. Les internautes docteurs ès coiffure ont décidé d'agir contre cette fumisterie royale et se sont emparés du sujet. Avec de folles théories, plus ou moins tirées par les cheveux (pardon).

Les théories les plus folles

Serait-on face à un complot capillaire? À en croire les internautes qui se crêpent le chignon (pardon bis) sur TikTok, oui. C'est sous un post sur le réseau social que la machine s'est emballée. Une certaine Bekah, coiffeuse et youtubeuse adepte de la famille royale, y a publié une vidéo il y a quelques semaines et vue plus de trois millions de fois où elle développe sa propre théorie sur les cheveux de la princesse de Galles.

«Elle utilise des tonnes de laque pour faire tenir ses cheveux, pour faire tenir sa frange en place»

Sauf que dans les commentaires sous sa vidéo, les internautes partagent d'autres théories bien plus folles que cette histoire de casque de laque.

«C'est une perruque ou un postiche, elle en porte tout le temps»

«Perruque avec laque»

«On dirait aussi qu'elle porte des extensions de cheveux en forme d'auréole»

«J'ai l'impression de voir un point au sommet de sa tête où sa raie est cassée et s'arrête»

«On dirait une perruque avec des mèches qui dépassent à l'avant»

D'autres encore arguent que lorsqu'eux-mêmes utilisent une tonne de laque, leur frange s'alourdit et perd tout son volume. Ce qui fait dire à certains que ça ne peut donc pas être de la laque. C.Q.F.D.

Les cheveux de Kate semblent en tout cas occuper les internautes à plein temps, et offrir à Bekah un support d'étude fascinant. Dans une autre vidéo, plus ancienne celle-ci, la coiffeuse soupçonnait la future reine d'utiliser d'atroces accessoires, populaires dans les années 1990, pour gagner du volume sur le haut de sa tête.

Alors, Kate utilise-t-elle des astuces pour nous filer des complexes? Vrais cheveux et faux volume? Accessoires, extensions, perruque, laque à outrance?

Puisque chacun y va de sa théorie plus ou moins crédible sur TikTok, allons-y aussi de la nôtre: Kate a simplement du bol, la fée des cheveux est passée deux fois au-dessus de son berceau (et zéro au-dessus de celui de William). Et la princesse de Galles a aussi sûrement des coiffeurs plus habiles que vous avec une bonbonne de laque à la main.

On aime Kate (et William)?