Pierre Niney incarne Marc, un réalisateur qui n'a pas besoin de plus qu'un arrosoir pour créer une scène de pluie. Image: Jokers

Film

Dans «Le livre des solutions», Pierre Niney va vous faire marrer

Le réalisateur déjanté Michel Gondry revient avec Le livre des solutions, son film le plus personnel avec un Pierre Niney qui dévoile tout son potentiel comique.

Plus de «Divertissement»

Michel Gondry est un ovni dans le paysage cinématographique français. Clippeur et pubar prolifique dans les années 90, il a signé des merveilles d'inventivité pour les Rolling Stones, Björk, Daft Punk ou encore Killy Minogue. Chez Gondry, toutes les idées sont possibles tant qu'il y a encore du scotch et de la ficelle. Le réalisateur n'hésite jamais à pousser ses concepts jusqu'au bout, avec une simplicité parfois déconcertante, créant ainsi des expériences visuelles et auditives uniques pour le spectateur.

Il fait partie des rares cinéastes français à avoir débuté sa carrière aux Etats-Unis avec Human Nature en 2001 et surtout le merveilleux Eternal Sunshine of The Spotless Mind en 2004. Un film qui remporta l'Oscar du meilleur scénario original en plus de devenir culte dans le coeur de nombreux cinéphiles.

Aujourd'hui, après 8 ans d'absence, il revient avec Le livre des Solutions, un film très personnel où il tente la carte de l'autofiction et nous emmène dans un voyage à travers une série d'aventures, certaines vécues réellement et d'autres nées de son imagination.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Anatomie d'une chute

En 2013, Michel Gondry, s'attaque à l'un des inadaptables piliers de la littérature moderne en transcrivant à l'écran L'écume des Jours de Boris Vian. Doté d'un budget confortable et d'un casting 4 étoiles puisqu'il réunit Romain Duris, Audrey Tautou et Omar Sy, le tournage va prendre une tournure inattendue dans la vie de Michel Gondry. En effet, le réalisateur est diagnostiqué bipolaire suite à un épisode maniaque durant la production du film. Ainsi, comme le veut le syndrome maniacodépressif, Michel connait la paranoïa, le sentiment de toute-puissance et les descentes foudroyantes.



Le réalisateur s’appuie donc sur son expérience très personnel pour raconter le cheminement chaotique de Marc (Pierre Niney), un cinéaste fantasque qui réalise un film dont les producteurs parisiens «ne comprenant rien», décident de terminer le film à leur manière. Refusant que la production s'approprie son oeuvre, il embarque sur un coup de tête son équipe et part se réfugier avec son film sous le bras chez sa tante dans un petit village des Cévennes.

Avec sa monteuse (Blanche Gardin) et sa régisseuse (Frankie Wallach), ils vont tenter de finir le métrage avec trois bout de ficelles. Sauf que Marc arrête brutalement son traitement médical et se retrouve plongé dans un joyeux bordel.

Entre accès de colère soudains et vrais moments de douceurs, Marc est un personnage aussi cocasse que touchant. Image: Jokers

Marc part du principe que tout ce qu’il fait est révolutionnaire. Chaque nouvelle idée, aussi rocambloesque soit-elle, est vécue comme une épiphanie qui le rend aussi aussi sympathique qu'insupportable. Il peut réveiller ses collaborateurs à 2 heures du matin à la moindre lubie ou les engueuler dès qu'ils ne se plient pas à ses moindres désirs avant de s'excuser platement quelque temps après. Ses idées incessantes, son anxiété et sa procrastination vont le pousser à créer autour de lui des choses extroardinaires, dont l'écriture d'un guide de conseils pratiques permettant de résoudre tous ses problèmes intitulé «Le livre des solutions».

La folie douce

Dans ces conditions, Le livre des solutions aurait pu ressembler à une thérapie filmée, mais son auteur a préféré jouer la carte l’autodérision, qui lui permet de cadrer son histoire de manière à ce qu'elle soit touchante tout en faisant rire.

«Certaines situations sont aussi ridicules que drôles. Réaliser des films partiellement autobiographiques permet de cerner toutes les motivations des personnages. Ma monteuse, qu’interprète ici Blanche Gardin, m’a dit un jour qu’elle était plus souvent inquiète pour moi qu’irritée. C’est là encore un sentiment bienveillant, que j’ai eu envie de restituer dans ce film. » Michel Gondry cnc

Tourné dans la maison de sa tante Suzette, le film prend également racine dans un bouquin rédigé par Michel Gondry lui-même, le fameux «Livre des solutions». Après son premier film, il passe un été dans cette demeure et remplit un cahier de 40 pages en écrivant tous les problèmes rencontrés sur son premier métrage avant de simplement retourné le cahier et noté toutes les solutions.

Composer une bande originale en ayant jamais fait de musique, c'est possible quand on a le génie de Michel Gondry. Image: Jokers

Ainsi, grâce à l'écriture de ce livre, Marc va être pris dans une spirale d'idées prodigieuses. Comme frappé par une sorte d'immense syndrome de l'imposteur et alimenté par une anxiété l'empêchant de regarder intégralement le montage, il va mettre en place tous les stratagèmes possible pour éviter de terminer son film. Marc va faire mille et une chose, comme composer la musique de son film lui-même, alors qu'il n'a aucune formation musicale ou un encore réaliser un dessin animé sur un renard qui veut ouvrir un salon de coiffure. Ces scènes de gloire à la bidouille sont des moments totalement «gondriesques» lorsque l'ont connait les oeuvre du réalisateurs. Le tout est porté par un Pierre Niney hilarant dont le potentiel comique crève l'écran.

Alchimie au casting

À 34 ans, Pierre Niney affiche déjà une filmographie impressionnante, soit plus de 35 films et un César. Michel Gondry a choisi l'acteur pour sa capacité «à jouer des rôles caractérisés sans tomber dans la caricature, ainsi que sa solidité et son authenticité en tant qu'acteur».

Décidément très à l’aise dans le registre comique, l'acteur avait déjà montré passablement de cette facette qu'il arbore dans la vraie vie, notamment en remportant la saison 3 de l'émission LOL : qui rit, sort ! sur Prime Video.

Sa monteuse, interprétée par l'humoriste Blanche Gardin (Yannick, Tout le Monde Aime Jeanne) est ici très naturelle propose un jeu tout en retenu qui fait des étincelles face à l'energie de Pierre Niney. Son personnage à la patience d'or s'emerveille autant qu'elle peut être agacée des lubies constantes de son ami réalisateur. Quant à Denise, inspirée par la véritable tante Suzette de Michel Gondry, elle est campée par Françoise Lebrun, qui dans son rôle de mamie bienveillante, fait office de voie de la raison pour Marc. Tous ces personnages ont une alchimie presque familiale qui s'avère très touchante à l’écran.

Un hommage à la différence

Incarné avec beaucoup de nuances par Pierre Niney, Marc fait partie des personnes neuro-atypiques. Un terme rassembleur pour ceux atteint de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme, qui incluent le syndrome Asperger), faisant partie de la constellation des «Dys» (dyslexie, dyspraxie, etc.), les personnes à haut potentiel ou encore les TDAH (troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité).

Quand tu veux tellement pas finir ton film que tu deviens maire de ton village. Image: Jokers

En effet, nerveux et obsessionnel, le long-métrage suit un personnage au gré de ses impulsions, de ses idées, de ses angoisses et de ses colères qui impactent fortement son travail et sa vie sociale. Sa fantaisie, mais aussi son syndrome de l'imposteur, sa manière de perdre le fil et de passer sans cesse du coq à l’âne permet une introspection émouvante dans la tête de ceux «qui sortent de la norme».

Le Livre des solutions est une comédie très drôle et remarquablement interprétée, dans laquelle Michel Gondry se met à nu dans une note touchante et pleine d’autodérision. Un hymne à la création d'une immense tendresse, comme Michel Gondry sait si bien le faire.

Le Livre des solutions est un film de Michel Gondry avec Pierre Niney et Blanche Gardin. Durée: 1h42. Sortie le 13 septembre 2023

Sinon, quoi voir d'autre?

Les films les plus attendus de cet automne Vidéo: watson