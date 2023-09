Dans «Sentinelle», Jonathan Cohen fait son show sur Prime Video

Jonathan Cohen est François Sentinelle, un flic de choc, mais avant tout… un chanteur de charme. Image: Amazon

Film

«Sentinelle»: Jonathan Cohen fait son show sur Prime Video

Dans cette nouvelle comédie policière produite par Amazon, l'acteur incarne, fidèle à lui-même, un nouveau personnage haut en couleur aussi drôle que con.

Plus de «Divertissement»

Révélé par Serge le Mytho, un personnage secondaire de la série Bloqués avant d'avoir ensuite sa propre série, Jonathan Cohen a depuis fait du chemin. Passé par la case Netflix avec la série Family Business, l'acteur a surtout vu son potentiel comique exploser avec son rôle de Marc le pilote de ligne des séries humoristiques La Flamme et Le Flambeau: les Aventuriers de Chupacabra sur Canal+. Passé d'abord par de petits rôles, puis à des productions chorales, Jonathan Cohen a gravi les échelons du cinéma français jusqu’à être capable, aujourd’hui, d’occuper seul le devant de la scène.

Dans Sentinelle - à ne pas confondre avec la série qui passait sur M6 pour les plus vieux - Jonathan Cohen décline à nouveau son talent d'ahuri et un peu trop sûr de lui avec le truculent François Sentinelle, mi-flic, mi-chanteur.

Deux flics à Saint-Denis

Dans un mélange improbable entre Sunny Crocket de la série Miami Vice et de Francky Vincent, Jonathan Cohen incarne un flic de la Réunion dont la carrière musicale compte plus que son devoir de protéger les innocents. Chanteur délicieusement ringard, il s'apprête à sortir un nouvel album. Malheureusement pour lui, le timing n'est pas de son côté puisqu’au même moment, une vague de crimes violents secoue l’île. Chargé malgré lui d’élucider le kidnapping d’une figure locale en pleine campagne électorale, ce flic de choc n’a la tête qu’à ses chansons.

Voici la bande-annonce: Vidéo: youtube

Ce long-métrage a été imaginé par les réalisateurs et scénaristes David Caviglioli et Hugo Benamozig qui avaient précédemment écrit plusieurs épisodes du Flambeau: les Aventuriers de Chupacabra et tourné le film Terrible jungle, encore et toujours avec Johnatan Cohen.

«Au tout début, on voulait faire un Magnum un peu gogol. Pendant l'écriture, on avait imaginé ce gag récurrent: à chaque fois qu'un personnage balançait une phrase un peu forte, ça donnait une idée de chanson à Sentinelle. Le gag est devenu un concept de film à part entière.» David Caviglioli. bfm

Mais si Jonathan Cohen est le moteur du projet et que tout le film tourne autour de lui, il n'est néanmoins pas seul. Sur le modèle des buddy movies policiers, pour exister, François Sentinelle doit composer avec un personnage plus rationnel interprété ici par Raphaël Quenard. Un acteur au potentiel comique pourtant formidable, mais qui doit se contenter ici du poste de faire-valoir. Etant le seul flic compétent de l’île, le décalage de leur duo offre néanmoins un tempo comique efficace.



Est-ce que tu regrettes? Moi pas du tout

Dans ce «JoCo Show» d'une heure et demie, le comédien se montre inépuisable et s'il pousse avec un génie certain la crétinerie de son personnage, le scénario s'étend beaucoup plus que ce qu'il a à offrir. En résulte un film qui s'avère très drôle sur ses deux tiers, avant de laisser nos zygomatiques un peu sur leur faim. À l'opposé de beaucoup de comédies françaises, Sentinelle n'hésite pas non plus à basculer parfois dans le trash et le gore. Un humour qui fait mouche, ou qui tâche, selon le genre de spectateur que vous êtes.



C'est le tube de l'été, je ne veux rien savoir. Vidéo: YouTube/Amazon Prime Video France

Dans la lignée de La Flamme et Le Flambeau, ce que fait de mieux Sentinelle, c'est jouer la carte de la parodie avec son faux clip Est-ce que tu regrettes, dont le ridicule et la ringardise rappellent autant Herbert Léonard que Pascal Obispo. Sans doute le meilleur moment du film qui révèle d'ailleurs le problème majeur du métrage: si Sentinelle fait un excellent sketch, il n'en fait pas un excellent film.

Sentinelle est disponibe depuis le 8 septembre sur Prime Video.

Quoi d'autre à voir en ce moment?