«E.T.» a 40 ans: 7 choses que vous ignoriez peut-être sur ce film iconique

«Le bonhomme qui vient de la Lune», comme dirait Gertie, fête ses 40 ans. Le film est sorti le 10 juin 1982 aux Etats-Unis. Voici 7 trucs à savoir sur le plus joli conte de science-fiction de tous les temps.

Henry Thomas a pleuré lors de son audition

Durant le casting, Spielberg a demandé à Henry Thomas (Elliott) alors âgé de 9 ans d'improviser une scène dans laquelle un agent du gouvernement (joué par un membre de l'équipe de casting du film) veut lui arracher E.T. Le jeune acteur a immédiatement fondu en larmes, suppliant l'homme de ne pas lui prendre son ami extraterrestre. La scène était si émouvante que Spielberg lui a dit sur le champ: «OK, petit, tu as le job». Sa performance est impressionnante.

La scène des grenouilles n'a pas été inventée

La scène du cours de science où Elliott libère toutes les grenouilles, les sauvant ainsi de la dissection, est inspirée de sa propre enfance. Il était apparemment si effaré lorsqu'on lui a demandé de découper une grenouille à l'école qu'il a libéré plusieurs des amphibiens.

M&M's a raté le coche

Initialement, E.T. devait être attiré dans la chambre d'Elliott avec des M&M's. Mais Universal studios n'aurait pas laissé les dirigeants de Mars (la société qui détient M&M's) lire le script final, et elle n'a donc pas fait de promotion croisée. Mars n'aimait pas non plus l'apparence de l'extraterrestre. Lorsque l'équipe de Spielberg a approché la société Hershey pour utiliser les Hershey's kisses, celle-ci a proposé ses nouveaux chocolats fourrés au beurre de cacahuète appelés Reese's pieces, et a accepté de dépenser un million de dollars pour une campagne de promotion croisée. L'accord a porté ses fruits, puisque la société a enregistré une augmentation des ventes de 65% deux semaines après la première du film.

Clin d'œil à Star Wars et vice versa

Plusieurs jouets Star Wars (1977) sont éparpillés dans la chambre d'Elliott et dans la scène d'Halloween, E.T. aperçoit avec excitation un enfant déguisé en Yoda. C'est un clin d'œil de Spielberg à son ami George Lucas. Ce dernier lui a rendu la pareille dans Star Wars: Episode I - La Menace fantôme de 1999. Pendant la séquence qui se déroule dans la salle du Sénat galactique, trois E.T. sont assis parmi les autres races. Lucas reconnaissait ainsi de manière fantaisiste que le petit héros de Spielberg et ses semblables existent dans la même galaxie lointaine que les personnages de ses propres superproductions. C'est hyper méta.

Un jouet iconique

Le jouet qui aide E.T. à communiquer avec sa planète et retourner à la «maison» est également apparu dans Toy Story et Toy Story 2. En français, ce jouet s'appelait «La dictée magique».

Une erreur de Spielberg

Pour la réédition du film à l'occasion du 20e anniversaire, Spielberg a modifié numériquement les scènes où les méchants du gouvernement brandissent des armes à feu au barrage cycliste, remplaçant leurs armes par des talkies-walkies. Il a ensuite admis qu'il s'agissait d'une erreur et est revenu sur sa décision. «J'étais trop sensible», a dit le réalisateur. «J'ai réalisé ce que j'avais fait, j'avais privé les gens qui aimaient E.T. de leurs souvenirs.»

Dans la peau d'E.T.

Plusieurs E.T. ont été utilisés pour le tournage. Certains étaient des marionnettes animatroniques actionnées par des systèmes hydrauliques, d'autres étaient des acteurs dans divers accoutrements en caoutchouc. La scène où E.T. est bourré a été jouée par Matthew DeMeritt, onze ans, un acteur né sans jambes. Un costume spécial d'E.T. lui permettait de marcher en utilisant ses bras.

Bonus: Hommage dans Stranger Things

Vous le savez probablement, la série Stranger Things, qui se déroule dans les années 1980, a fait de nombreuses références à E.T.. Notamment dans la première saison, le groupe déguise Eleven (Millie Bobby Brown) à l'école en lui mettant une perruque blonde et une robe rose. Bien sûr, c'est ainsi que Gertie a habillé l'extraterrestre des décennies plus tôt. Le groupe tente également d'échapper aux méchants sur leurs vélos.

