Mila Kunis joue le personnage principal de Luckiest girl alive.

«Luckiest girl alive», le film avec Mila Kunis est-il tiré d'une histoire vraie?

Disponible sur Netflix depuis le 7 octobre, Luckiest girl alive est un drame tiré d'un bestseller de Jessica Knoll qui raconte la vraie vie de l'auteure.

Attention, cet article contient des spoilers.

En démarrant Luckiest girl alive, on pourrait croire qu'il s'agit d'une version longue de la série You: voix off du personnage principal, esprit torturé, faux-semblants, hallucinations morbides... Mais l'histoire est bien plus pertinente que celle d'un mec qui enferme ses victimes dans une boîte en verre.

Luckiest girl alive est l'adaptation d'un roman du même nom de Jessica Knoll publié en 2015. La voix off, c'est celle de Mila Kunis qui incarne le personnage principal, Ani, une New-Yorkaise qui semble avoir une vie enviable et parfaite: un job de rédactrice au prestigieux New York magazine, un fiancé riche et séduisant et une garde-robe de luxe. Mais si on gratte sous le vernis Chanel, on découvre un lourd secret.

Les vêtements d'Ani, sa voiture, sa bague de fiançailles aussi grosse qu'un rocher, sont une carapace pour celle qui vient d'un milieu modeste et qui, grâce à une bourse étant adolescente, a pu accéder à un lycée privé et huppé de New York, façon Dan Humphrey dans Gossip girl (les vrais savent).

Le viol d'une ado minimisé

La vie «parfaite» d'Ani s'effiloche lorsqu'un réalisateur lui demande de participer à un documentaire sur un événement dramatique ayant eu lieu dans son école, faisant plusieurs morts. Sous ce drame se cache une terrible vérité qui l'a traumatisée. Un soir, lors d'une fête alcoolisée, Ani est victime d'un viol collectif par trois de ses camarades masculins. Par la suite, cet événement est minimisé par ses agresseurs et mis en doute par les adultes de sa vie, comme sa mère. Elle se retrouve seule à se demander ce qui lui est vraiment arrivé, et si elle en est responsable.

Connie Britton qui a joué dans Dirty John, incarne la mère d'Ani.

Interviewée par USA today, l'auteure a raconté qu'en tant qu'élève dans une école privée, elle a bel et bien été victime d'un viol collectif similaire et a transformé son expérience comme point d'intrigue de Luckiest girl alive.

«Je me sens toujours un peu indigne d'être appelée comme brave ou courageuse, parce que j'ai dû m'ouvrir dans la fiction. Il y avait ces choses contradictoires à l'intérieur de moi. J'avais désespérément besoin de me libérer en couchant mon histoire sur le papier et de valider ce qui m'était arrivé comme un viol. J'en avais besoin.»

«Mais d'un autre côté, j'avais peur que les gens lisent mon livre et arrivent à la même conclusion que lorsque j'étais au lycée, à savoir qu'il n'y avait pas eu de viol et que j'y avais participé d'une manière ou d'une autre.»

Jessica Knoll, qui a écrit le scénario et produit le film, a choisi de ne pas être sur le plateau lorsque la scène du viol a été filmée. Elle explique que c'était surtout pour ne pas mettre mal à l'aise les acteurs.

En la regardant pendant le visionnage du film, l'auteure a été incapable de faire ce qu'elle a souvent fait: minimiser ce qui lui était arrivé.

«Je pense que je normalise ce qui m'est arrivé pour pouvoir vivre avec»

Dans le film, l'année scolaire de l'adolescente prend une tournure encore plus dramatique. Deux élèves amis d'Ani font une tuerie dans l'école. Dans cette scène glaçante, deux de ses violeurs sont tués. Un autre, Dean, blessé, se retrouve en chaise roulante. Il devient ensuite un militant pour le contrôle des armes à feu, écrit un livre à succès et se présente au Sénat. Pour le grand public, il est un symbole de résilience, pour Ani, il est son violeur.

Chiara Aurelia incarne Ani jeune.

Cette partie de l'histoire a été inventée par Jessica Knoll. Elle-même lycéenne au moment de la tristement célèbre fusillade de Columbine, cette tuerie l'a toujours marquée, mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle a inclus cette partie de l'histoire dans son livre.

«Je me suis toujours dit dans ma tête que ce qui était arrivé à Ani n'était pas assez grave, parce que c'est ce qui m'était arrivé. Je pensais que je devais rendre la situation encore pire.»

Elargir le public

Pour Jessica Knoll, la discussion autour de la violence sexuelle a changé depuis la publication du livre en 2015, en grande partie grâce au mouvement #MeToo. Mais elle espère que grâce à Netflix, elle pourra exposer le parcours d'Ani à un plus large public, notamment des hommes.

Mila Kunis incarne Ani adulte.

Elle se souvient avoir vu un jeune homme seul dans le public lors d'un événement littéraire à Boston. Au début, elle a eu peur qu'il s'agisse d'un militant des droits de l'homme avec un petit H, venu pour lui crier dessus. «J'avais tellement peur», a-t-elle déclaré. Puis, lorsqu'il a fait la queue pour faire signer son livre, il lui a demandé si ce genre d'événements étaient toujours «comme ça», c'est-à-dire s'ils étaient majoritairement fréquentés par des femmes. L'auteure a répondu par l'affirmative. Il lui a dit:

«Ce n'est pas parce que la protagoniste est une femme que ce n'est pas un livre que les hommes peuvent aussi apprécier»

«Luckiest girl alive» est disponible sur Netflix depuis le 7 octobre.