Dans Star Wars les Argoviens vivent dans une pyramide géante

C'est en 1981 le canton alémanique a été mentionné pour la première fois dans une bande dessinée Star Wars. A l'occasion du Star Wars Day, on vous explique tout!

La planète Aargau dans Star Wars Image: starwars.wikia.com

Boris Burkhardt / ch media

Pour les Suisses d'ici et d'ailleurs (et encore moins pour les étrangers), l'Argovie n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de notre petit pays. Le canton est plutôt connu pour être celui des centrales nucléaires et des autoroutes (et des accidents de voitures).

Mais que les Argoviens se rassurent: il y a longtemps, dans une galaxie lointaine (très lointaine) l'Argovie avait la réputation exquise d'être l'une des planètes les plus riches de la galaxie. En effet, dans l'univers de Star Wars, il existe bel et bien une planète appelée Aargau (Argovie en allemand) qui s'est enrichie en tant que monde minier et qui est le siège de la Banque centrale galactique.

La planète Aargau. Image: swrpggm.com

Mais avant que vous ne passiez en revue les films, vous n'y trouverez aucune mention de la planète ou de la banque. C'est l'auteur Larry Hama (né en 1949) qui l'a fait pour la première fois le 24 mars 1981 dans le 48e numéro de la bande dessinée Star Wars de Marvel. Ensuite, la planète Aargau est restée longtemps silencieuse. Son nom n'a été mentionné à nouveau qu'en 2003 dans le roman Boba Fett: Le Labyrinthe (Maze of Deception) des Star Wars Legends, la série de livres et de bandes dessinées en dehors du canon cinématographique proprement dit.

Des similitudes avec la Suisse

Le chasseur de primes et héros en titre Boba Fett a laissé une «fortune considérable» à la banque d'Argovie avant sa mort. L'autrice Elizabeth Hand aurait reçu le nom d'Aargau de la part de l'éditeur pour écrire son récit. Depuis, les détails concernant cette planète fictive ont été développés. Ainsi, nous apprenons dans la Jedipedia allemande et la Wookieepedia anglaise, deux encyclopédies spécialisées dans la saga, que l'ensemble de la population de la planète d'Aargau vit dans une immense pyramide à sept étages.

Alors que les niveaux supérieurs abritent le trafic aérien interplanétaire, l'administration, le commerce et les logements, le septième et plus grand niveau est occupé par les criminels et les chercheurs de fortune, ce qui fait de la ville un endroit dangereux. Néanmoins, un dicton dit qu'il vaut mieux être pauvre à Aargau, que riche ailleurs.

Chez nous, l'Argovie ça ressemble plutôt à ça. Image: Shutterstock

Les premiers habitants de cette planète tempérée, avec ses forêts et ses lacs, avaient disparu depuis longtemps lorsque la République galactique a découvert la planète 20 000 à 17 000 ans avant le premier film Star Wars. Depuis, elle est principalement habitée par des humains et des droïdes. La population et la langue ne sont, toutefois, pas appelées «Aargauer» et «Aargauisch» (Argovien en français) comme chez nous, mais «Aarguuns» et «Aargauese», du moins dans la version originale.

Une vision clichée de la Suisse

Il est, toutefois, évident que la planète Aargau représente la vision clichée que les pays étrangers (et plus particulièrement les Etats-Unis) ont de la Suisse. En effet, il existe quelques similitudes entre notre pays et la planète fictive. Aargau n'est pas seulement une planète bancaire riche, elle est aussi gouvernée par le Clan bancaire intergalactique. Si ce dernier est toujours resté partisan de la République galactique, il s'est déclaré neutre dans les guerres galactiques et s'est toujours efforcé de commercer avec les deux camps.

Le fait que le port d'armes soit interdit aux étrangers sur la planète, mais que la loi oblige les habitants à en porter une, n'est peut-être qu'une allusion fortuite au système de milice suisse. Mais le nom de Zug pour le soleil, autour duquel Aargau gravite n'est clairement pas un hasard.

Mention spéciale pour les noms d'Uri et de Bern, qui ont été donnés à deux personnages marginaux de l'univers des livres Star Wars. Et la «vallée Glaris», qui se trouvait sur la planète Alderaan. Probablement qu'une pure coïncidence.

(Adapté de l'allemand par sia)