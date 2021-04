13 photos de gens qui font n'importe quoi au fitness

7 séparations de groupe de musique qui nous ont brisé le cœur

Le genre de bande qui construit vos goûts musicaux et qui, lorsqu'il se dissout, remet en question votre foi en la musique. Souriez, on vous replonge dans vos classiques.

Ce sont les pionniers de la musique électro. A eux deux, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont défini les codes de la «French Touch», cette musique house tout droit sortie de l'hexagone, teintée de disco et de funk survoltés. L'un de leurs sons les plus marquants? «One More Time» (2007), élue meilleure chanson Dance de tous les temps, selon Rolling Stones. Mais le 22 février 2021, le duo français décide de déposer les casques, après 28 ans de bons et mémorables …