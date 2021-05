Le «wrap hack» à la sauce suisse, ça donne quoi?🤯

Mais qui a donc mangé toute la feta de Charlotte?!

Oui, il y a une ville américaine qui s'appelle Charlotte et oui, une pénurie de feta touche ses commerces à cause d'une recette devenue virale sur TikTok et Instagram. Voici leur histoire (ta-tam).

Tout a commencé avec une recette de pâtes devenue rapidement ultra tendance aux quatre coins de la planète. Comme souvent, plus c'est simple, plus c'est beau, plus ça marche sur les réseaux. Sur TikTok, le hashtag #bakedfetapasta a généré près de 70 millions de vue.

À Charlotte, en Caroline du Nord, les internautes ont été nombreux à tenter l'expérience. Tellement nombreux qu'une pénurie de feta a été constatée selon le journal Charlotte Observer, dans cette ville américaine d'un peu …