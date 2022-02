Ce ramen au miso et au cornet de glace est servi au restaurant Franken à Osaka, au Japon . Le plat sucré salé est à la carte depuis le 4 janvier et s'appelle l'Amakara Miso Ramen, «Amakara» signifiant «doux et épicé».

Il faut arrêter de comparer cette série sud-coréenne à «Squid Game»

«All of Us are Dead» est une nouvelle production Netflix. Sous prétexte qu'elle est sud-coréenne et violente, on l'associe à «Squid Game».

Ce n'est pas parce que c'est sud-coréen qu'il faut comparer «All of Us are Dead» à «Squid Game». Toutefois, plusieurs médias ont déjà associé les deux. Bien sûr, c'est tentant. D'autant plus que «Squid Game» a eu un succès planétaire. La référence est donc facile. Mais les histoires des deux séries n'ont rien à voir, et surtout, on n'en a pas marre de «Squid Game»?