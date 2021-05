Divertissement

Après la musique et les bougies, Drake se lance dans le poulet vegan

L'artiste aime nous balancer des tubes. Mais Drake aime aussi s'attaquer à des trucs plus niche. Genre le poulet vegan.

Il est plein de ressources. Drake produit des tubes qui nous enjaillent, et désormais aussi du poulet qui ne contient pas une miette de poulet mais qui a quand même le goût de poulet. Le type est fort.

Végétarien depuis quelques années (il l'avait annoncé en 2018 lors d'un live Twitch en plein débat existentiel, à savoir «pour ou contre l'ananas sur la pizza»), Drake devient maintenant acteur du game de l'alimentation vegan. Le Canadien a versé une grosse somme (on sait pas combien mais «beaucoup») à Darling Food.

L'entreprise de viande végétale avait déjà levé 8 millions de dollars en octobre. Cette fois, on tourne autour de 40 millions avec la participation de Drake. Donc «beaucoup». Le chanteur a fait part de son enthousiasme à The Beet, expliquant qu'il avait tout de suite été attiré par le projet de Darling Food, qui veut «transformer notre façon de manger».

Dans ma tête, l’enthousiasme de Drake, ça ressemble à ça. 👇

Avant ça, le rappeur s'était déjà incrusté dans le business du thé détox, de la bougie parfumée «qui sent le musc, comme lui» ou encore du cannabis. Cette dernière entreprise s'intéresse (selon ses dires) «au bien-être, à la découverte et plus généralement au développement de soi».

On va maintenant pouvoir faire du développement personnel grâce au poulet vegan made in Drake. Can't wait.

