Le frigo à votre job, est-il aussi dégueulasse que celui de watson?

Pourquoi ce nugget de McDonald's s'est vendu 90 000 francs

Le prix d'un seul petit nugget de poulet McDonald's s'est envolé durant une vente aux enchères sur eBay. Sa ressemblance avec un personnage du jeu vidéo «Among Us» est une des raisons.

Vous ne risquez pas de le trouver dans le menu McFirst! Un nugget de poulet de la célèbre chaîne de fast-food McDonald's vient d'être vendu 100 000 dollars (90 000 francs) sur eBay à cause de sa ressemblance avec un personnage du jeu vidéo Among Us. «Je pensais qu'il atteindrait les 50 dollars, mais pas autant que ça», a déclaré le vendeur qui se fait appeler Tav, selon le New York Post. Le nugget a très exactement été vendu 99 997 dollars, vendredi matin, à la clôture des enchères.

Le sosie …