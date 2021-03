Divertissement

The Rock, la foodista d'Instagram



The Rock, l'influenceur food du gras et du sucre

Image: instagram/therock

Il ne cultive son potager bio, ne boit pas d'eau chaude citronnée le matin et pourtant, il est heureux. Dwayne Johnson, la foodista du too much, partage sur le réseau social sa routine alimentaire gargantuesque.

Dwayne Jonhson, aka The Rock, est un gouffre sans fond. Il mange des quantités de nourriture affolantes. Récemment, il a partagé sur Instagram la recette de ses fameux pancakes à la noix de coco et aux bananes. Le mec avale tellement de sucre que si vous, vous essayez de l’imiter pendant deux jours, votre coeur va soit s'arrêter, soit il va battre à 37766888479 battements la seconde. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de goûter avec les yeux (pour éviter l'indigestion).

Un petit-déjeuner ultra healthy protéiné

Féculents accompagnés de leurs féculents

La surprise de découvrir que le burger, c'est bon.

Des pancakes noyés sous un gallon de sirop d'érable

«Faites-vous plaisir et profitez de vos repas durement gagnés»

Tunnel de pancakes

Pancakes, mais cette fois-ci, coupés en «petits morceaux»

Chérie! Je crois qu'il faut racheter du sirop d'éraaaable!

On en parle de la taille des cookies?

Saucissons de sushis accompagnés de tequila signée The Rock (what else?)

Pendant ce temps-là sur TikTok, on découvre... la salade de fruits Vidéo: watson

