Voici les pires hamburgers du monde

Ce mercredi 13 octobre, c'est la journée internationale du hamburger. Du coup, on vous a concocté une liste des burgers les plus monstrueux repérés sur le web. Article écrit au premier degré parce qu'on déconne pas avec ça.

Il y a plusieurs journées mondiales et internationales du burger, tout dépend du site qu'on consulte, mais dans mon cœur every day is a burger day.

Le 13 octobre, c'est aussi la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, mais c'est moins drôle.

Le burger camembert

Mais comment peut-on insulter ce fromage si incroyable? La chaîne de fast-food japonaise Dom Dom Burger a créé ce monstre: deux épaisses tranches de «camembert» remplacent le pain. Il s'agirait même d'un burger de luxe. Heureusement, c'est une édition limité.

Le burger donut

Même les personnes qui aiment le sucré-salé ne peuvent pas valider une telle sheitanerie. On parle bel et bien d'un steak de viande, de bacon et de fromage fondu emprisonné entre deux donuts ultra sucrés. A moins que vous vouliez mourir d'une obstruction artérielle, ne mangez pas ce truc.

Le burger multicolore

Le Bar Luca est régulièrement classé parmi les meilleurs restaurants de burgers de Sydney et celui-ci était une édition limitée, mais quand même. Arrêtez d'ajouter des colorants alimentaires. C'est débile.

Le burger frit sa mère

La vidéo commence bien. Ça ressemble à un burger tout ce qu'il y a de plus classique mais le cuistot gâche tout à la fin en faisant frire le tout dans une chapelure ultra épaisse avant de l'étouffer sous un galon de sauce. C'est absolument abjecte.

Le burger aux spaghetti

J'ai pas les mots.

Le burger au cake au chocolat

Encore une idée de génie: de la viande hachée, du fromage et du bacon, le tout coincé entre deux tranches de cake au chocolat. Mais qu'est-ce qu'ils ont les propriétaires d'enseignes de burgers? Ils veulent aller en enfer?

Le burger cornichon

Ok, ça ressemble plus à un sandwich qu'à un burger mais ça mérite d'être connu pour qu'on mette notre veto. Les cornichons, ça se mange avec une tranche de viande séchée du Valais. Point à la ligne.

Le burger en or

Juste parce qu'on est contre tout ce qui recouvert de feuilles d'or.

Pour calmer les esprits, on s'est dit qu'il fallait quand même vous proposer de voter pour le meilleur hamburger de Suisse romande. On sait, c'est un choix restreint, calmez-vous.

Selon vous, quel est le meilleur burger de Suisse romande? Pepper Jack à Morges Double R à Yverdon THF à Genève Non-Stop à Vevey Passeport à Sion Zooburger à Lausanne

Si vous avez des bonnes adresses pour manger des burgers bien sales, faites tourner dans les commentaires!

