Divertissement

Food

Cédric Grolet fait un «pain suisse» et retourne le cerveau des Suisses



Cédric Grolet fait un «pain suisse» et retourne le cerveau des Suisses

Le célèbre pâtissier français a posté sur Instagram des photos d'une viennoiserie qu'il appelle «pain suisse» mais dont on n'a jamais entendu parler ici en Suisse.

Nous, les Suisses, nous n’intervenons pas dans le débat franco-français de la chocolatine et du pain au chocolat. Alors on aimerait bien que les Français comme Cédric Grolet évitent de nous embrouiller la tête avec leur pain suisse.

Avez-vous déjà entendu parler du pain suisse? Non, mais par contre, la torsade c'est super bon. Oui, j'en achète tous les jours chez Denner.

Le 3 septembre, la star de la pâtisserie a posté deux photos d’une viennoiserie faite de pâte feuilletée, de crème pâtissière et de pépites de chocolat. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que le machin a l'air scandaleusement bon mais ce n'est pas le sujet. Il l'a appelé «pain suisse». PAIN SUISSE. Scandale.

Et parce qu’il veut nous provoquer jusqu’au bout, le chef pâtissier du Meurice a mis le hashtag #suisse, comme pour nous dire: «Coucou! Venez vous battre sous ma photo pour savoir si oui ou non le pain suisse est suisse.»

Les internautes suisses ont évidemment mordu à l’hameçon mais sont restés calmes et polis, suisses quoi: «Truc drôle, cette pâtisserie n’existe pas du tout en Suisse», peut-on lire. Ou encore: «Dans la région lausannoise, jamais vu ça en boulangerie.» Un autre affirme cependant qu’on trouve bel et bien des pains suisses à la boulangerie d'un autre Cédric, Pilloud cette fois-ci (coïncidence? Oui, je crois) à Orbe (VD). La boulangerie nous a confirmé l’info, même que c'est un best-seller.

Bon alors, c’est quoi le pain suisse?

En fait, c’est une viennoiserie faite de pâte briochée garnie d’une crème pâtissière et de pépites de chocolat. Elle n’a rien de suisse. C’est un produit typiquement français qu’on appelle également suisse, pavé suisse, pepito, brioche suisse ou petit suisse au chocolat.

Pourquoi on l'appelle comme ça?

Selon le site des bibliothèques municipales de la Ville de Genève, «cela provient probablement d’une pratique, de France pour ce terme, qui consiste à opposer un produit à un autre, et à utiliser des lieux géographiques pour les différencier.» Notons l'utilisation du mot probablement qui veut dire «on ne sait pas, mais on la tente.» En gros, le pain suisse, c'est comme le fromage d'Italie. Ça n'a rien à voir avec la choucroute ni le fromage et encore moins l'Italie.

On va mettre tout le monde d'accord avec la vidéo de ces cookies scandaleusement garnis.

Là, y a pas de débat, c'est des cookies.

