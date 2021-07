Divertissement

Food

Du romarin au lieu du persil: des Italiens s'en prennent au cuistot



Image: watson

Du romarin au lieu du persil: des Italiens s'en prennent au cuistot

On ne déconne pas avec les spaghetti alle vongole. Dans un resto italien, des touristes ont attaqué le chef, qui a eu l'outrecuidance de mettre du romarin au lieu du persil dans leurs plats.

Il y a des causes pour lesquelles il faut se battre. Comme sauver les arbres, sauver Willy, ou sauver le patrimoine culinaire italien.

Dimanche 11 juillet, dans un restaurant de Porto Recanati, au milieu à droite sur une carte de l'Italie, des clients ont pris cette mission très à cœur. Leurs spaghettis aux palourdes étaient aromatisés avec la mauvaise herbe, mais pas avec DE LA mauvaise herbe (daddy joke). Sacrilège, la recette, c'est avec du persil, pas du romarin, «porca puttana troia!».

Image: watson

Les touristes italiens ont donc trouvé légitime d'attaquer les serveurs et le chef du restaurant Bora Bora Beach. Un nom qui sonne pas très italien, fallait pas s'étonner, mais bon. Le propriétaire du resto, lui, n'admet toujours pas que balancer du romarin dans les palourdes, c'est quand même un peu trop audacieux.

Au journal italien Il Messaggero, il explique: «Sans doute pour ne pas payer l'addition, ils ont trouvé l'excuse du romarin (...). Ils se sont dirigés vers la cuisine et voulaient attaquer le cuisinier, mais nous nous sommes levés et nous ne les avons pas laissés entrer».

Les pâtes, de toute façon, c'est meilleur quand c'est crémeux. Voici une super recette. 💛

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque les Carabinieri ont carrément été appelés en renfort (sauf qu'ils avaient d'autres chats à fouetter). Le calme est revenu, les clients ont payé et sont partis en laissant une mauvaise note au resto. Le patron, lui, hésite à porter plainte. On se réjouit que ces charmants touristes découvrent qu'ailleurs, la sauce carbonara, on la bourre de crème, et qu'on balance de l'ananas sur la pizza.

Je pose ça là (coucou les Italiens).

A propos de bouffe...

Vidéo: watson

Encore quelques scandales pour énerver ces gentils touristes 💕

1 / 9 Suivez-moi pour plus de recettes! source: imgur

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel