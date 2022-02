Journée mondiale du Nutella: 7 fun facts pour briller en société

Le 5 février, c'est la journée mondiale du Nutella. Promis, j'ai pas mis que du fun sinon c'est trop sucré. Le secret d'une bonne recette: une pointe de fun fact, beaucoup d'absurde et une bonne louche de cynisme.

Ça n'est pas un petit-déj' sain

Contre toute attente, s'enfiler des tartines de Nutella au réveil, ça n'est pas recommandé par les nutritionnistes. En 2012, le groupe Ferrero s'est retrouvé en procès pour publicité mensongère car il laissait parfois entendre que son produit constituait un petit-déjeuner nutritif, induisant des consommateurs en erreur.

Mais vous pouvez quand même perdre du poids «grâce» au Nutella

En 2015, un journaliste de Vice a tenté de se nourrir exclusivement de Nutella pendant une semaine. Il a fini par perdre trois kilos, car il est tombé malade dès le premier jour. Il a aussi eu des problèmes de concentration, a frôlé la folie, a combiné diarrhée et vomissements, et j'en passe et des meilleures.

Des gens se sont littéralement battus pour du Nutella en promo

L'affaire des «émeutes au Nutella» remonte au 25 janvier 2018. Une promotion à moins 70%, faisant passer le pot de 4,70 euros à 1,40 euros, a provoqué des bagarres dans des supermarchés français. Des consommateurs se sont ainsi empoignés pour de la pâte à tartiner. Tout. Va. Bien. Un produit qui, manifestement, rend neuneu si on en abuse.

Ferrero bouffe un quart de la production mondiale de noisettes

La popularité de la pâte à tartiner a poussé des pays pas particulièrement producteurs de noisettes à s'y mettre, comme l'Australie. Chaque pot de 400 grammes contient quatorze noisettes (et un bébé orang-outan) , soit 13% du pot: pour rappel, l'ingrédient principal est le sucre, suivi de l'huile de palme. Le chocolat représente une petite part seulement, ce qui fait que, selon la loi italienne, le produit ne peut pas être qualifié de pâte au chocolat. Cette pâte à tartiner a été conçue après la Seconde Guerre mondiale, époque où on rationnait le cacao. D'où l'emploi des noisettes, qui permettaient de «diluer» le produit, en ayant quand même le goût du chocolat.

On peut en tartiner des kilomètres, all around the world

Les gens qui n'aiment pas découvrir de nouvelles saveurs en voyage peuvent presque toujours se rabattre sur cette pâte à tartiner: on en trouve dans plus de 160 pays. Et en bonnes quantités puisque si on étale la totalité du Nutella vendu sur une année, on pourrait recouvrir plus de 1000 terrains de football. Encore un chiffre: un pot est vendu toutes les 2,5 secondes dans le monde. Oh, et le produit est certifié casher ET halal. Dommage qu'il ne guérisse pas le cancer.

La journée mondiale n'est pas une idée du groupe Ferrero...

... Mais d'une bloggeuse, Sara Rosso. L'Américaine, in love du Nutella après un voyage en Italie dans les années 2000, a décidé de lancer cette journée mondiale, le 5 février, qui a très vite trouvé ses adeptes. Mais en 2013, patatras! La bloggeuse reçoit une lettre de l'entreprise lui sommant de cesser d'alimenter son site à la gloire de la pâte à tartiner. Dans un étonnant retournement de situation, la marque a réussi à s'approprier cette journée et alimente désormais elle-même le site nutelladay.com. Vous y apprendrez notamment que l'ingrédient principal n'est en fait pas le sucre ou l'huile de palme mais «la positivité». Lol.

Il existe une «ceinture de chasteté» pour les pots de Nutella

Un designer allemand du nom de Daniel Schobloch, qui conçoit d'habitude des meubles, a voulu aider un ami qui se plaignait de ses enfants, qui vidaient continuellement les pots de Nutella. En 2015, l'Allemand fabrique donc un système pour verrouiller le couvercle. D'autres amis, puis les amis de ces amis, lui en commandent. Le succès est tel qu'il produit mille pièces, qu'il vend sur eBay 9,99 euros, et qui s'arrachent en très peu de temps. La plaisanterie devient une affaire sérieuse: rapidement, le designer fait breveter son concept et crée une marque.

BONUS:

Ma recette à base de Nutella

Les amateurs de sucré-salé sauront apprécier l'audace de ce plat, j'ai nommé: la noble crêpe Nutella-gruyère. Pour la réaliser, il vous suffit de faire une crêpe (jusque-là, c'est assez logique), puis d'y étaler une fine couche de Nutella, avant de la recouvrir de gruyère râpé. Evitez de dire que c'est immonde avant d'y avoir goûté. De rien.

