It's raclette time! Best of des mèmes sur ce noble plat 🧀

C'est chaque année la même chose: on se plaint qu'il fait froid et d'un coup, on sort la raclette et tout le monde est content.

La raclette, ce noble plat originaire du Valais à base de fromage fondu et de patates. Ce délicieux met qu'on attend avec impatience en novembre (oui car en octobre c'est trop tôt, trichez pas, après on sait plus comment meubler l'hiver).

Sur Twitter, la raclette a su enrober les internautes fin octobre, déjà. La faute à une séquence lunaire dans «l'Amour est dans le pré». Une belle occasion pour fouiller les internets à la recherche des plus beaux hommages au plat valaisan.

L’inventrice d'un sacrilège...

C'était pas ça 😳

Pourtant, ça met tous les Français d'accord (et c'est rare) 🇫🇷

À la louche, hein.

Un gros sac rempli d'amour 🧀

Le 6-pack, c'est surfait.

Ouais, sorry Sandra.

Sandra, définition.

C'est vraiment un plat excitant 💋

C'est une bonne nouvelle, nan?

Raclette, connecting people de toutes les castes.

Nous on veut du graaaas 😍

L'excitation, définition.

Attention à la patate.

Félicitations 🎉🎉🎉

Est-ce que «dinguerie» et «poke raclette Picard» vont ensemble?

Ah bah oui, ça sent un peu...

Saint Cheese Fondu 🕯️

Meilleur Disney ever.

Qui a envie de cette négativité dans sa life? Personne. Ciao.

Les mèmes, c'est la vie 💙

C'est la saison de la raclette ET de Mariah Carey 🙀

