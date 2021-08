Divertissement

Vanille c'est nul: voici la glace mac & cheese, mayo, ail ou saucisson

Vous hésitez entre grignoter un truc salé ou manger une bonne glace? Ne choisissez plus, la fusion entre ces deux arts existe.

Macaronis au fromage

C'est la rencontre entre Kraft, l'un des leaders du marché, et Van Leeuwen, une marque basée à Brooklyn. Ensemble, ils accouchent d'un beau bébé: une édition limitée mac and cheese. Une madeleine de Proust au fromage qui fleure bon le gras. Les Américains se sont rués si vite sur le site que tout a été vendu en quelques heures. Mais on nous promet de nouvelles saveurs «qu'on ne savait pas qu'on en avait besoin» comme c'est écrit sur le site. Stay tuned comme on dit aux States.

Mayonnaise

En juillet 2018, le glacier Ice Falkirk s'est dit: «tiens, la mayo, c'est super, et si j'en faisais un nouveau parfum?». Sur Instagram, les avis sont partagés entre «fuck yeah!» et «🤮🤢». Manifestement, il n'a pas empoisonné tous ses clients puisque le glacier écossais exerce toujours. Il propose aussi des glaces à l'huile de CBD et JägerBomb, ou des goûts plus classiques comme mange-fraise.

Blue cheese

La Gelatiera in London is where you'll find this blue cheese ice cream 🧀 pic.twitter.com/yNWvbbuw6o — Food Insider (@FoodInsider) August 2, 2020

Il y a souvent la queue devant les trois shops de La Gelateria, à Londres. Et c'est notamment la glace au bleu de Cornouailles et aux noix qui rend les amateurs de parfums chelous tout chose. Est-ce que ça a l'air génial? Oui. Est-ce que c'est bon? A en croire la presse britannique, oui. Après, je rappelle quand même que ces gens mangent des beans et des saucisses au petit-déj'.

Homard

This poor ice cream store lobster has NO CLUE what he’s helping to sell… pic.twitter.com/xDoMeDjx4i — Sean Rice (@SeanRice) July 4, 2021

Dans le Maine, aux Etats-Unis, il y a tellement de homards qu'on ne sait plus quoi en faire. L'enseigne Ben & Bill's a donc décidé d'inventer la Lobster Ice Cream. «Nous achetons de la chair de homard dans un vivier local, la hachons, la beurrons et l'incorporons à la crème glacée. Des centaines de personnes dégustent chaque jour notre glace.» A mélanger avec la glace mayo, mmh!

Ail et caramel

Oui parce que juste à l'ail, ça aurait un peu râpé le palais. Pour équilibrer tout ça, ce resto, basé à Beverly Hills (où tout est possible) propose à ses clients de terminer leur repas par la Gilroy’s Famous Garlic Ice Cream. Car oui, au Stinking Rose, on met de l'ail dans tous les plats. Même dans la glace. Je veux pas dire, hein, mais c'est le plan parfait si on veut faire comprendre à son date qu'on n'a pas envie de lui rouler une pelle. C'est plus chic que de l'inviter à manger un kebab. Après, faut l'emmener en Californie, quoi.

Poulpe

Le poulpe, cet animal qu'on peut manger à toutes les sauces. Même en glace. Enfin, au Japon en tout cas. Pas besoin de viser une adresse en particulier, les crèmes glacées aux saveurs immondes étonnantes se trouvent un peu partout. Vous préférez le requin, la langue de bœuf ou la crevette? Pas de soucis, il y en a aussi. Bon appétit!

Saucisson imaginaire

C'est, à ce jour, une des plus grosses déceptions culinaires. Pas parce que la glace n'est pas bonne, mais parce qu'elle n'existe pas. L'été dernier, alors qu'on vivait notre premier déconfinement (on était si naïfs), Justin Bridou a teasé la galaxie entière avec une glace au saucisson. Sans jamais concrétiser le truc. C'est vraiment pas sympa.

Tout savoir sur la glace Le sachiez-tu? La glace à l'italienne vient des Etats-Unis. Au Canada, on l'appelle la crème glacée molle. C'est le gelato qui vient d'Italie. En francophonie, ce terme est utilisé pour parler des glaces artisanales qui coûtent un peu cher alors que dans le pays en forme de bottes, ça veut juste dire glace. Le sundae vient, lui, bel et bien des States. Il aurait été inventé un dimanche (le 3 avril 1892 selon Wikipédia), qui se dit Sunday en anglais. Coïncidence? Je ne crois pas.

Restons dans le noble thème de la bouffe qui tient bien au ventre.

Vous aimez vraiment les trucs bizarres? C'est cadeau.

