Warner Bros. et HBO sont en discussion pour produire une série sur l'univers d'Harry Potter. dr/watson

Il va y avoir une série «Harry Potter» et on a très peur

Warner Bros. et HBO sont en discussion pour produire une série sur l'univers merveilleux de J.K. Rowkling. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Donnez-nous votre avis.

Il y a eu les livres, les films, le spin-off, la comédie musicale, le livre sur la comédie musicale, le parc d'attractions et dernièrement le jeu vidéo. Désormais, il va y avoir une série. On n'est pas prêt de sortir de la boucle temporelle Harry Potter. Selon Bloomberg, des négociations entre la Warner et HBO sont en cours. Et ne vous attendez pas à découvrir un nouvel univers: on prend les mêmes et on recommence. Le projet sériel serait basé sur la saga de J.K. Rowling. Chaque saison s'inspirera de l'un des sept romans, donc sept saisons qui s'étendront sur plusieurs années.

Ce qui fait peur dans ce reboot c'est que, soit c'est une réussite absolue et là tout le monde est content, soit c'est une bouse monstrueuse et là, on risque de voir les gens descendre dans la rue. Il n'y aura probablement pas d'entre-deux.

Que pensez-vous de ce reboot en série? Je suis super excité! Il va falloir que les acteurs soient phénoménaux et que l'histoire soit bien dark, sinon je ne valide pas. Avada Kedavra Warner Bros.

Quant à J.K Rowling, au cœur de polémiques entraînées par ses prises de position transphobes, elle conserverait un certain degré d'implication créative sans pour autant faire partie des showrunners, précise Variety.

Comme rien n'a été officialisé par la Warner ou HBO, très peu d'infos ont fuité. Des sources proches du dossier citées par Bloomberg suggèrent que les discussions entre Warner Bros. et le camp de Rowling en sont encore à un stade préliminaire. Le studio cherche à héberger la série sous sa bannière de streaming HBO Max, ce qui est peut-être la seule bonne nouvelle. La plateforme de streaming n'a rien à voir avec Netflix. Elle jouit d'une bonne réputation grâce à des séries de grande qualité comme Game of Thrones, The White Lotus, The Last of Us ou encore Chernobyl. On espère donc être déçu en bien.

On ignore qui réalisera ce reboot et quels sont les acteurs plébiscités, mais le casting sera bien évidemment renouvelé par rapport à celui des films.

Qui souhaitez-vous voir au casting? Jack Black en Ron et Jeff Bezos en Hermione. Idris Elba en Harry Potter. Non, Dwayne Johnson en Harry Potter et Cameron Diaz en Hermione.

Rappelons que les huit longs-métrages Harry Potter (le septième roman a été adapté en deux parties) ont généré plus de 7,7 milliards de dollars au box-office et que le jeu vidéo Hogwarts Legacy sorti en début d'année, était à la tête des meilleures ventes avant même sa sortie officielle. Pas étonnant que la Warner veuille tirer profit du succès d'Harry Potter. Pourquoi s'embêter à inventer de nouvelles histoires quand la machine à cash fonctionne sans effort?

