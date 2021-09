Parce que ce ne sont pas que des films, c'est une religion. Image: instagram harrypotterring

Il fait moche! On peut enfin se retaper Harry Potter

Pas le personnage, ce serait dégoûtant et probablement illégal. On parle des films. Il pleut, il fait gris, Margaux et Marie-Adèle vous expliquent pourquoi il est temps de ressortir les huit DVD.

Le week-end dernier, c’était le début de l’automne météorologique. On s’était dit: «Cool! On va pouvoir recommencer le traditionnel marathon Harry Potter et boire des bières au beurre même si on ne sait pas quel goût ça a!» Malheureusement, il a fait beau samedi et dimanche. On a été forcé de sortir et de faire des activités estivales.

Mais depuis ce jeudi matin 9 septembre, joie! Il fait gris, il pleut et l’air s’est rafraîchi, à tel point que Marie-Adèle a ressorti sa sur-chemise doublée en cachemire, tandis que Margaux a chaussé ses bottes en peau de dragon (ok, c'est du similicuir, mais le cœur y est). Le retour de ce temps maussade, ça veut dire qu’on va ENFIN pouvoir mater la saga Harry Potter dès ce week-end.

Pour ceux qui se demandent quel est le rapport, le voici: il faut attendre qu’il fasse moche, que les feuilles commencent à tomber, que la lumière change, que la saison des courges soit lancée pour ressortir Harry de son placard sous l’escalier afin de l'emmener faire sa rentrée à Poudlard. Pas avant, la communauté de fans est assez unanime à ce sujet.

Peut-on «Endoloris» quelqu’un qui regarde Harry Potter au mois de juillet? Non quand même, un «Petrificus totalus» suffit. Oui, c’est tellement un truc de moldus de faire ça.

Mais après, c'est que du bonheur. Ce sont quatre mois de pure magie, une autoroute de Harry Potter qui s'ouvre devant vous. Vous allez pouvoir vous vautrer sur le canapé devant la télé et vous taper L'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d’Azkaban, La coupe de feu, L’ordre du Phénix, Les reliques de la mort partie 1 et partie 2, en boucle.

Vous allez les regarder dans l’ordre d'abord, puis dans le désordre, puis vous allez mater au moins deux fois La coupe de feu, parce que c'est le meilleur et quand vous aurez épuisé toutes les combinaisons, vous recommencerez.

Harry Potter, ce ne sont pas que des films, c’est aussi la musique, qu'on met sur YouTube (1h30 de soundtrack sans interruption) et qu'on écoute en fond sonore façon ASMR à la maison, pendant qu'on fait rôtir au four des morceaux de courge.

Harry Potter, ce sont aussi les livres audio qu'on savoure emmitouflé dans une couverture en laine en buvant une infusion cannelle-orange-clous de girofle. On les trouve sur YouTube (il faut juste se taper une pub «ciblée» de temps à autre, genre un spot en suisse allemand qui vient vous griffer les tympans). On a compté, il y en a pour 127 heures d'écoute.

Harry Potter, ce sont encore les quiz Buzzfeed, du plus simple au plus complexe. Exemples: «A quelle maison Poudlard appartenez-vous?» (pitié, pas Poufsouffle!) jusqu'à «Mangez tout au long de la journée à Poudlard et on vous révélera quel rôle au Quidditch vous convient le mieux». Pour info, Marie-Adèle est gardien, comme Ron. Margaux, elle, envoie valser les Cognards avec sa batte et ses boots en peau de dragon. #LaClasse

Si vous voulez aller encore plus loin dans la magie, on vous conseille aussi WizardingWorld.com (anciennement Pottermore #lesvraissavent). On y trouve des tests encore plus poussés que ceux de BuzzFeed (et validés par la Confédération internationale des mages et sorciers, et accessoirement J.K. Rowling, l'auteur des livres). Ça permet de constater, entre autres, que Margaux est une vraie Gryffondor et que son Patronus est un fox terrier.

Profitez de cette période de l'année, vous avez une fenêtre de pratiquement quatre mois pour vous faire plaisir sans qu'on vous juge trop. Et ignorez les rageux qui vont diront que vous êtes un peu trop obsédés par Harry Potter.

Et VOUS nous jugez parce qu'on est des vieilles Millennials impatientes de se taper pour la dix-septième année consécutive un marathon Harry Potter... Vous êtes vraiment des Serpentards. Ce n'est pas le temps, c'est votre cœur qui est froid et sombre. Comme quand des Détraqueurs veulent aspirer votre âme. On vous stupéfixe et on va se promener dans la Forêt Interdite prendre des champis avec Luna Lovegood. Bisous.

