5 astuces pour optimiser votre paresse

On est tous un peu flemmard au fond de nous, mais voici cinq trucs pour avoir encore moins à lever le petit doigt.

Une fois la vaisselle propre, ne la débarrassez surtout pas! Ranger les assiettes et les couverts dans des placards? Un véritable fardeau. Ne soyez pas cette personne👇.

L'astuce de flemmard: utilisez les assiettes et les couverts au fur et à mesure. Une fois sales, vous les mettez dans l'évier. Lorsque le lave-vaisselle est vide, cela signifie que l’évier est plein. Vous n’avez plus qu’à tout transférer en évitant un passage par la case placard. Et je vous vois venir les rageux qui …