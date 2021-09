Divertissement

Humour

Vous voulez être un gentil anarchiste? Voici 18 inspirations



Vous voulez être un gentil anarchiste? Faites comme ces 18 personnes

On est loin de Che Guevara, mais un peu de résistance n'a jamais tué personne.

Même si certaines règles n'ont pas de sens pour nous, la vie sociale veut que nous les acceptions en silence. C'est ce qu'on appelle un être humain adulte. Néanmoins, au fond de certains d'entre nous, une petite flamme jaillit de temps en temps, une flamme qui alimente notre soif de rébellion et de résistance. Cette soif est étanchée, entre autres, par de minuscules formes de résistance. Sans plus attendre, voici 18 personnes qui remettent en cause l'ordre établi.

C'est vrai ça, pourquoi faudrait toujours que les horaires d'ouverture soient standardisés?

Vous voulez du chaos? Vous allez en avoir

L'anarchie parfois, ça fait peur

L'art de jouer sur les mots

«Oui, faites confiance à nos produits, ils sont si bons que nous n'en avons même pas besoin nous-mêmes!»

«L'entreprise de portes coulissantes»

Quel thug cet athlète

Je vais prendre une Black Edition, mais en blanc parce que j'suis un gue-din

Ne me dites pas dans quel récipient je mets le thé et dans lequel je dois mettre le café!

Quand la communauté universitaire se rebelle...

Ou est-ce que c'est pour arriver à ça?

L'arroseur arrosé

«Répandez l'anarchie! Ne me dis pas quoi faire!!»

Même les arbres peuvent être des petits rebelles

Personne n'est trop jeune pour renverser le système, pas même Jackie

«Jackie, tu ne peux pas simplement recouvrir une question à laquelle tu ne veux pas répondre avec un Tipp-Ex.»

Un peu cynique celle-là

Résistance par l'obéissance

Lui, c'est un ouf!

Probablement le plus grand gangster des Etats-Unis

On se quitte sur cette absurdité

