Il semblerait que votre nez en dise long sur votre pénis



Image: watson / shutterstock

Des chercheurs japonais ont trouvé une corrélation entre grands nez et grands pénis. Une bonne nouvelle pour les gens complexés qu'on surnomme Cyrano.

Un grand nez, un grand zizi? C'est ce qu'avance une étude réalisée à la Kyoto Prefectural University of Medicine. Pour arriver à ce résultat, un chercheur a mesuré différentes parties du corps de 126 Japonais décédés. (Oui, moi aussi je trouve ça creepy).



En analysant les données, on a pu constater que les hommes avec un petit nez avaient un pénis plus court que la moyenne japonaise, soit environ 10,4 centimètres. Les nez «classiques» se rapportaient à des pénis dans la moyenne nationale (11,4 centimètres).

Voici Pierre Niney, un acteur français avec un grand nez. Débrouillez-vous avec cette information. 🍆

En revanche, les détenteurs de grands nez avaient aussi des grands pénis, d'environ 13,4 centimètres, soit deux de plus que la moyenne, et trois de plus que les petits nez.

L'étude souligne au passage que la longueur du pénis n'est peut-être pas déterminée par l'âge, la taille ou le poids d'un individu, comme on peut le croire, mais qu'elle l'est déjà avant même la naissance. Et ça, ça nous fait une belle jambe.

