Top 5 des sports typiquement suisses



Top 5 des sports typiquement suisses

Pas de tennis ni notre «Rodgeur» national dans ce top, mais une collection des sports Made in Switzerland. De quoi épater tes potes étrangers ou tes collègues pendant le prochain apéro-zoom.

Le hornuss

Du baseball... avec un fouet!

Imaginez un Suisse allemand avec un fouet (oui, ça part déjà mal...). On n'a pas trop compris les règles, mais apparemment le Suisse allemand va ensuite taper un palet posé sur un rail avec son fouet, que d'autres doivent intercepter. Le couac: le palet peut partir à plus de 300 km/h! Gare à ne pas le prendre là où ça fait mal...

Le tchoukball

Du handball... avec des trampolines!

Affectueusement surnommé le «Tchouk», ce sport vient de Suisse romande. On l'a tous pratiqué à un moment ou à un autre quand on était à la gym à l'école. Encore une fois, on n'a pas trop compris les règles, mais on se rappelle tous d'une balle à lancer sur un trampoline qui rebondit à l'opposé de ce qui était prévu.

La lutte suisse

Des Suisses allemands... culottés!

Nous sommes loin des athlètes grecs enduits d'huile... Ici, les lutteurs sont deux solides Suisses allemands portant des chemises edelweiss et des culottes en lin. Malheureusement, on ne peut pas vous partager la douce odeur d'herbe et de transpiration qui accompagne cette image.

Le lancer de la pierre d'Unspunnen

Le lancer... d'un bloc de granite!

Le but est tout bête: lancer une pierre en granite, mais qui pèse tout de même 83,5 kilos! Cela nous rappelle tendrement les sports auxquels devaient s'adonner nos ancêtres Cro-Magnon. Vous savez s'ils ont l'eau et l'électricité dans cette région?

L'apéro (évidemment)

Le VRAI sport national!

Il rassemble toute la population, au-delà même du Röstigraben! Qu'on le pratique à 17h, 18h ou même 16h (on parle de vous les Valaisans), la levée du coude est une religion pour une bonne partie des Suisses de 16 ans et plus. Et on peut se targuer d'avoir une belle descente. Par an, les Suisses boivent en moyenne 55l de bière, 33l de vin et presque 4l de spiritueux.

