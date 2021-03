Divertissement

Humour

Journée mondiale de la procrastination



On vous l'explique demain

Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la procrastination. Chez watson, on voulait vous parler d'un sujet super intéressant. Mais, là, on a un peu la flemme.

on en parle demain, nan? oui évidemment pas de souci y a pas d'urgence mmmh, plaît-il?

Et si vous cherchez vraiment quelque chose à faire pour ne rien faire mais du mieux possible, on se permet de vous proposer de vous égarer là-dedans👇

