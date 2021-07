Divertissement

Les 21 pires contrefaçons dans le monde



Qui n'a jamais vécu ça? Vous êtes dans un magasin dans un pays lointain et vous essayez de trouver vos repères. Heureusement, il existe des produits dont le nom et l'emballage sont connus dans le monde entier. Mais les choses se compliquent lorsque les fabricants copient les marques connues et tentent de nous attirer dans un piège avec des contrefaçons.

Mais nous ne sommes pas dupes☝️.

Kat-Kot, ça sonnait bien aussi

Il a probablement un goût de noix comme l'original

Avec tout cet upside down, le fabricant peut aussi s'embrouiller.

Dave, c'est qui Dave?

Pourquoi être concurrent quand on peut fusionner?

Le design du produit est définitivement mieux copié que les noms

Weeeeeee! Trop bien

Le logo est correct au moins

Si vous n'arrivez pas à vous décider entre Aquaman et Guitar Hero, voilà :

Laquelle de ses contrefaçons est la pire? Difficile de choisir...

Elles sont spuberbes!

Je préfère voir Frans-Tromers 5 que Transformers 5

«That» pourrait aussi être la suite de «Ça». 🤷

Qui c'est qui vit au fond de la mer? C'est S-A-N-D-W-I-C-H-B-O-Y!

Ils ont bien changé, Russel et Monsieur Fredericksen

Au moins, celui-là est inclusif

Comme personne ne peut prononcer Fjällräven, voici l'alternative Fancy Forest.

Gucci liked this

T'as pas dit UMO!

Tiens, en parlant de ça. Cette partie a failli mal finir...

T'es pas toi quand t'as faim: prends un Snipers

Quelque chose me dit que ce faux Pinocchio prépare un mauvais coup

