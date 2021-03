Divertissement

Top 5 des initiatives suisses les plus WTF (vive la démocratie)



La Suisse est le pays du chocolat, de Roger Federer et de la démocratie! Depuis 1892, les initiatives permettent au peuple de modifier certains articles de la Constitution sur des sujets divers et (vraiment très) variés. Voici une sélection des plus cheloues.

«Contre l'eau-de-vie »

Cette initiative votée le 12 mai 1929 a été rejetée par le peuple suisse à 67,3%.

L'ambiance à tes apéros-zoom remercie tes aïeuls d'avoir voté correctement.

«Pour l'extension de la durée des vacances payées »

Votée le 13 mars 1977 et rejetée (quoi?!) à 65,2% (pffffff!).

La légende raconte que les autres 34,8% étaient tous profs.

«Pour douze dimanches par année sans véhicules à moteur ni avions »

Rejetée à 63,7% le 26 mai 1978.

En fait les mecs derrières cette initiative n'étaient pas contents que les voitures et les avions continuent à polluer l'atmosphère. Du coup, ils ont mis sur pied un plan implacable et 45 ans plus tard ils se sont vengés avec une pandémie qui nous a tous confiné chez nous. Quoi? Vous pensez que je suis complotiste!?

«Pour une armée suisse dotée d'animaux (en faveur des pigeons voyageurs )»

Date de 1996. Malheureusement, celle-ci a échoué à la récolte de signatures.

Une initiative qui, si elle était passée, aurait motivé même les jeunes hommes les plus réticents à faire l'armée dans l'incorporation «dressage de pigeons».

«Pour sauver notre jeunesse: réintroduction de la peine capitale pour les personnes qui font le commerce des drogues dures»

1985, échoue au stade de la récolte de signatures.

Celle-ci est tellement précise et extrême que c'est à se demander si le mec qui l'a formulée n'a pas un gosse qui est tombé dans la drogue.

