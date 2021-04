Divertissement

Humour

7 objets du télé-achat qu'on a secrètement envie d'acheter

C'est vintage, mais c'est iconique. Voici sept objets improbables vendus à la télévision américaine.

La Hawaii Chair

N'est-ce pas la plus belle invention que vous avez vue dans votre vie? Rien que le nom fait voyager: la Hawaii Chair (la chaise hawaïenne). Elle s'appelle ainsi car elle imite le hula, la danse hawaïenne.



A quoi ça sert?

Eh bien, comme nous sommes assis huit heures par jour à notre bureau et que nous n'avons pas le temps de faire du sport, c'est le sport qui vient à notre bureau. La Hawaii Chair fait travailler les abdos et les hanches. Comme l'explique la vidéo YouTube que je vous recommande chaudement (surtout pour la musique), vous pouvez vous dandiner assis «tout en tapant à l'ordinateur, tout en répondant au téléphone et tout en classant des dossiers!» Observez cette working girl et son mouvement rotatif des hanches... n'a-t-elle pas l'air heureuse de travailler dans un bureau sans fenêtre?



Le Shake Weight

Non, vous ne rêvez pas. Cette dame tient bel et bien un haltère vibrant dans les mains. Son p'tit nom? Le Shake Weight. Une invention faite par les hommes, pour les femmes.

A quoi ça sert?

Grâce au Shake Weight, dites adieu au gras du bras qui bouge quand vous applaudissez! D'après les témoignages de la vidéo Youtube, «ça marche vraiment!» Précision tout de même: à la fin de l'exercice, rien ne gicle de l'haltère. South Park s'est chargé de faire cette blague.

Le Low Fat Grill

Voici un objet presque normal. Visuellement, le Low Fat Grill ressemble à un appareil à croque-monsieur classique, mais il est bien plus que ça et ce serait naïf de votre part de le sous-estimer.

A quoi ça sert?

Comme le dit très justement le chef Daniel Green dans l'émission La TV Boutique, «C'est un grill d'intérieur qui élimine le gras et cuit des viandes des deux côtés, d'un seul coup!» En gros, plus besoin de s'embêter à retourner la viande. Et il y a une certaine satisfaction à voir le gras couler dans sa petite cuvette.

«On peut aussi y cuire des brochettes de poulet, des steaks et même une calzone», nous dit le chef Green, subjugué par cette machine du turfu. A noter également que l'appareil est en cuivre de titane. Cette information est inutile mais c'est le chef Green qui le dit.

Le PooTrap

C'est un dispositif tout à fait étonnant, et bizarrement, légal. Le PooTrap (combinaison en anglais des mots Poo (caca) et trap (piège) peut changer la vie des propriétaires de chien.

A quoi ça sert?

Comme vous pouvez le constater, ce gadget permet de ramasser les excréments de votre chien sans en laisser une miette. Promis, c'est pas un hoax. Si ça vous intéresse, je pose le site ici.



Le Zorbeez

Ce n'est pas tant son utilité mais plus le personnage qui donne envie d'acheter ce chiffon ultra absorbant (et du coup ultra désirable). Billy Mays est une star du télé-shopping aux Etats-Unis. Son secret? Hurler pour se faire entendre. Le mec y met tellement de conviction qu'on pourrait tout lui commander.

A quoi ça sert?

Cet étonnant chiffon est doté «d'une technologie avancée de la fibre X27», (à ne pas confondre avec la fibre X26). C'est vraiment un objet multi-usage puisqu'il peut «sécher votre voiture, vos animaux domestiques ou vos cheveux très épais.» Pour entendre Billy Mays vous donner un acouphène, c'est par ici.



Le Pajama Jeans

Il a tout du véritable jeans. Et pourtant, ça n'en est pas un! Vous aussi vous tombez de haut? Effectivement, c'est un pyjama qui donne l'illusion parfaite d'un bootcut. O-M-G, je le veux!

A quoi ça sert?

Mais quelle question bête. Tout simplement à être confortable tout en restant chic. Pour plus de détails sur ce produit extraordinaire, cliquez ici.

Le Kush Support

Le GIF ci-dessous (que j'ai créé avec mes petites mains) est bien énigmatique. Mais que met cette dame entre ses seins? Il s'agit d'un Kush Support, «un compagnon de nuit confortable».

A quoi ça sert?

Cet objet en mousse ou en plastique permet de maintenir la poitrine en place et promet un bon alignement de la colonne vertébrale pour celles qui dorment sur le côté. Parce que c'est bien connu, personne ne bouge pendant la nuit. Si vous êtes curieux, plus de détails ici.

Vidéo: watson