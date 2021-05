Divertissement

Humour

«Yes, j'suis Alexandre Kominek»: vous aussi, testez ce nouveau filtre!



«J'suis Alexandre Kominek»: vous aussi, testez ce nouveau filtre!

Sur Instagram, un filtre permet de savoir quelle personnalité romande on est. Moi, je suis l'humoriste genevois Alexandre Kominek! Et vous?

«Oh non! Non, non, nooooon! Mais c'est une merde, ce mec!» C'est avec cette jolie logorrhée qu'Alexandre Kominek a fait part de son désarroi en story après être tombé sur lui-même en testant ce filtre Instagram.

Et Thomas Wiesel, il est tombé sur lui-même? Bah non. L'humoriste a essayé le filtre et est également Alexandre Kominek. Quant à la rappeuse KT Gorique, elle, elle est elle-même.

Image: captures d'écran instagram

C'est à EPIC-Magazine, un webzine genevois qui promeut la culture romande, que l'on doit ce joli filtre. Et vous, qui êtes-vous? Rendez-vous sur le compte de @epicmagazine_ pour le tester!🥳

Spoiler alert: vous ne trouverez pas Guy Parmelin dans les réponses proposées.

Vous voulez encore être Thomas Wiesel? Par ici 👇 Quelle personnalité romande es-tu? Link zum Artikel

On préfère les gens qui râlent? 👇 Vidéo: watson

Et enfin, un joli château 👇 1 / 10 Le Château de Chillon, en images source: sda / jean-christophe bott

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Regarder un film en couple, c'est l'ENFER! Link zum Artikel «Les Tupperwares, c'est dégueulasse» Link zum Artikel Awww! Voici des animaux mignons qui vous feront monter dans les aigus Link zum Artikel La Disaster Girl a 21 ans et elle a vendu son mème une fortune Link zum Artikel