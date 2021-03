Top 4 des pires phrases entendues aux conférences de presse du CF

De quelle célébrité chauve feriez-vous votre quatre-heures?

Le journal britannique The Sun affirme que le Prince William est la personnalité sans cheveux la plus sexy de la planète. Et Alain Berset? Et Jason Statham? On en parle? Participez à notre sondage pour rétablir la vérité.

En se basant sur les recherches Google du mot «sexy» associé à des personnalités publiques, The Sun a déterminé que le duc de Cambridge était le plus bel homme chauve de la planète. Il arrive en première place avec plus de 17 millions de recherches, se plaçant devant des stars américaines comme Dwayne Johnson et Jason Statham. Une étude qui manque tout de même de rigueur mais qui suffit pour qu'on se pose la question: quelle est la célébrité sans relief capillaire la plus sexy …