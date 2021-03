Divertissement

Humour

Top 5 des pires phrases des conférences de presse du Conseil Fédéral



Image: Keystone, knowyourmeme

Top 5 des pires phrases entendues aux conférences de presse du CF

Depuis un an, les conférences de presse du Conseil fédéral sont LE rendez-vous à ne pas manquer. Et autant vous dire qu'en un an il s'en est dit des choses... Voici 5 pépites prononcées par nos patrons lors de ces fameuses allocutions.

«L'aide d'urgence ne doit pas devenir un oreiller de paresse »

Guy Parmelin, 16 mars 2020

Face à la polémique, Guy répondra «Je n'ai personne voulu blesser» (oui oui il a vraiment sorti ça). Pas sûr que les excuses de notre Maître Yoda national n'aient suffit à calmer les entrepreneurs et autres indépendants.

«Les groupes de jass dans les bistrots , c’est fini dès à présent»

Simonetta Sommaruga, 16 mars 2020

Le monde s'écroule et la seule chose qui tourmente Simonetta, c'est les parties de jass au bistrot.

Image: KEYSTONE

«Il faut agir aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire»



Alain Berset, 16 avril 2020

Est-ce qu'on a vraiment (encore) besoin d'en parler ?

«La montagne de dettes est si élevée que s'il neigeait dessus on pourrait organiser les Jeux Olympiques »

Ueli Maurer, 11 décembre 2020

Ueli, un petit conseil: reste dans ta comptabilité et ne te lance surtout pas dans une carrière de stand up.

image: Imgflip

En s'adressant aux jeunes: «Ne vous demandez pas ce que l'Etat peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Etat »

Guy Parmelin, le 17 février 2021

L'internationale communiste en musique de fond, des drapeaux rouges avec des faucilles, suspendus partout, un homme s'avance, le digne successeur de Lénine, de Staline... Attendez, quoi? On me dit dans l'oreillette qu'il est de droite.

Lis un autre top!

Fais le test!

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Les gens qui racontent leurs rêves... on s'en fout, non?» Link zum Artikel Sexe ou rhume des foins? Le quiz sur la saison des pollens Link zum Artikel The Rock, l'influenceur food du gras et du sucre Link zum Artikel Quelle activité de confinement te correspond le mieux? Link zum Artikel