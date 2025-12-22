en partie ensoleillé
Il détient la plus grand collection de boules à neige au monde

C'est le record le plus insolite de Noël

Un Allemand s’est vu récemment inscrit au Guinness World Records grâce à son impressionnante collection de boules à neige. Il en détient pas moins de 11 000 pièces.
22.12.2025, 15:0922.12.2025, 15:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Entrer dans la maison de Josef Kardinal à Nuremberg est à la fois une expérience aussi féerique que terrifiante, puisque ce bonhomme détient la plus grande collection au monde de boule à neige, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Eux, ils ont le record du nombre de sapins:

Ils ont battu un record

Josef a revendiqué pour la première fois le record de la plus grande collection de boules à neige en 2002, avec 6 100 pièces. Plus de deux décennies plus tard, son patrimoine a presque doublé, puisqu’il en détient désormais 11 000. Une collection impressionnante qui a transformé sa maison en une véritable boutique et qui lui vaut d'être à nouveau inscrit au Guinness World Records.

Josef Kardinal et son certificat.
Josef Kardinal et son certificat.Image: Guiness World Records

Josef a commencé sa collection en 1984, après avoir reçu une simple boule à neige en cadeau. Une collection qui s’est peu à peu agrandie, d’abord grâce à ses amis, qui continuaient à lui en offrir, jusqu’au jour où la «collectionnite» l’a poussé à acheter ses propres boules.

Ainsi, au fil de ses voyages à travers le monde avec sa femme, il ne pouvait s’empêcher de partir en quête de nouveaux souvenirs à ajouter à sa collection.

Sa collection s’étend de minuscules boules à neige, de la taille d’une épingle à nourrice, à des objets plus impressionnants aux formes improbables, comme un lampadaire plus grand que lui. Bon nombre de ses globes sont des créations rares, produites en édition limitée, et aujourd’hui difficiles à se procurer. Sa plus ancienne pièce est une boule contenant une miniature de la tour Eiffel, fabriquée à Paris en 1889.

Quant à la dernière pièce de sa collection, il s'agit du Poudlard Express, le célèbre train issu de la saga Harry Potter.

Vidéo: watson
partager sur Facebookpartager sur X
