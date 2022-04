Ce monsieur n'est pas content des réponses qu'il a obtenues. Image: shutterstock

Êtes-vous un sale c**? L'intelligence artificielle peut vous répondre

Vous avez mangé le dernier morceau de fromage et vous voulez savoir si ça fait de vous un être misérable qui mérite d'être châtié? Cette IA peut vous éclairer sur votre degré d'enfoiritude.

C'est vrai, ça, qui est con ici? Grâce à la technologie, vous allez enfin savoir si vous êtes une personne fréquentable ou non. Cette intelligence artificielle, qui s'appelle sobrement Are You The Asshole (êtes-vous le trou du c**) est inspirée du subreddit r/AmITheAsshole.

Sur le fil Reddit, on pose sa question à la communauté et on attend le verdict en se rongeant les ongles (des mains, préférablement). Sur le site, c'est plus ou moins pareil, on écrit sa question, en anglais et le plus précisément possible, et trois réponses sont générées, basées sur plus de 100 000 réponses et les témoignages trouvés sur le fameux subreddit. C'est à la fois éclairant et WTF.

Sommes-nous des enfoirés? On a testé

Je tente l'expérience en expliquant que j'ai mangé le dernier morceau de fromage. C'est pas très gentil, mais normalement, ça ne justifie pas un lynchage public.

Image: capture d'écran

1ère réponse: J'avais une coloc qui était une fan de fromage, elle en mangeait tous les jours. J'ai réussi à en manger un morceau en douce et ça l'a rendue furieuse. Elle a déménagé et j'ai eu le fromage entier pour moi :D

J'avais une coloc qui était une fan de fromage, elle en mangeait tous les jours. J'ai réussi à en manger un morceau en douce et ça l'a rendue furieuse. Elle a déménagé et j'ai eu le fromage entier pour moi :D 2e réponse: Je peux comprendre la logique derrière le fait de donner à quelqu'un la dernière part de pizza. Mais le fromage [...], c'est irresponsable si tu sais que tu ne vas pas tout manger.

Je peux comprendre la logique derrière le fait de donner à quelqu'un la dernière part de pizza. Mais le fromage [...], c'est irresponsable si tu sais que tu ne vas pas tout manger. 3e réponse: Tu as le droit de manger le dernier bout de n'importe quoi, même du fromage. Si tu étais si inquiet à ce sujet, tu aurais dû demander avant si c'était OK.

Ouf, je peux dormir tranquille manifestement.

Je raconte ensuite que j'ai tué, au hasard, une abeille. C'est un mensonge, évidemment, mais il fallait bien que j'attribue un crime, et il me semblait plus plausible que l'intelligence artificielle sache gérer un cas d'abeille morte qu'une question du genre «j'ai tué un mouton» ou «j'ai dépecé toute ma famille». Bref, revenons à l'abeille. Un crime apparemment trop sordide pour l'IA.

Image: capture d'écran

1ère réponse: Les abeilles sont importantes. J'ai dû en tuer une à l'université [...]. Si vous vous n'avez pas peur de vous faire piquer, écrasez-la avec un livre ou quelque chose du genre [...]. Vous avez le mérite de l'avoir tuée, elle n'est plus une menace pour personne.

Les abeilles sont importantes. J'ai dû en tuer une à l'université [...]. Si vous vous n'avez pas peur de vous faire piquer, écrasez-la avec un livre ou quelque chose du genre [...]. Vous avez le mérite de l'avoir tuée, elle n'est plus une menace pour personne. 2e réponse: Ce n'est pas la faute de l'abeille, tu l'as tuée sans même réfléchir à ce que tu faisais [...]. C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai lue aujourd'hui, sérieusement.

Ce n'est pas la faute de l'abeille, tu l'as tuée sans même réfléchir à ce que tu faisais [...]. C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai lue aujourd'hui, sérieusement. 3e réponse: Si j'étais une abeille, je serais très contrarié. Je me fiche de l'espèce, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes que l'on puisse faire.

Les questions que vous pourrez avoir envie de faire examiner par Are You The Asshole ne sont limitées que par votre imagination (et le temps que vous avez à perdre assis dans le bus, le train ou sur n'importe quel support où vous asseoir). «The sky is the limit», quoi.

Bien du plaisir!

