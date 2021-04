Divertissement

Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle fait «renaître» Kurt Cobain



L’intelligence artificielle fait «renaître» Kurt Cobain

Quels sont les titres qu'auraient composés des artistes décédés tels que Kurt Cobain, Amy Winehouse ou encore Jimi Hendrix? Un algorithme s'est penché sur la question.

You Know You're Right, dernier morceau à avoir été enregistré par Nirvana avant la mort de son leader Kurt Cobain. Depuis, les fans du groupe de grunge sont orphelins. Et si, grâce à l’intelligence artificielle, on pouvait deviner les morceaux que les Américains auraient composés?



C'est en tout cas ce que tente de faire l'association canadienne Over The Bridge, qui soutient les professionnels de la musique souffrant de dépression, de maladies mentales ou d'addictions. Pour son projet Lost Tapes of the 27 Club, elle utilise Magenta, l'IA de Google, afin de créer des titres dans lesquels on reconnaît l'ADN d'artistes comme Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Un choix qui ne doit rien au hasard puisqu'ils appartiennent tous au tristement célèbre Club des 27, artistes décédés à l'âge de 27 ans.



Drowned in the Sun

A quoi pourrait donc bien ressembler un titre composé par Nirvana? A Drowned in the Sun, si l'on en croit l'association. Pour parvenir à ce résultat créé de toutes pièces par ordinateur, une trentaine de chansons du groupe a été scannée par l'AI. On y retrouve ainsi des riffs de guitare qui rappellent Come As You Are ou Scoff et un refrain qui résonne comme un hymne. La voix, elle, a été enregistrée par Eric Hogan, leader du groupe hommage à Nirvana. 👇



Idem pour Amy Winehouse, par exemple. Dans le titre Man, I Know, on retrouve des notes de blues, de soul ou de jazz, un mélange de styles cher à la Londonienne décédée en 2011. Le tout créé par l’intelligence artificielle.👇



Comme l'explique les créateurs de Lost Tapes of the 27 Club, ce projet permet de montrer ce qui a été perdu à la mort de ces artistes, tous victimes d'addictions ou de leur santé mentale fragile. «Nous soutenons ainsi les professionnels de l'industrie musicale à demander l'aide dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent continuer à faire la musique que nous aimons».



Et de conclure: «l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la réalité». On est d'accord, le vrai Kurt Cobain, mort à 27 ans il y a 27 ans, nous manque particulièrement quand on écoute du faux Kurt Cobain.

