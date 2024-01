Les images créées par l'IA sont presque impossibles à distinguer des photos réelles. ki-bilder: midjourney / eliot higgins

Ces images nous ont choqués en 2023

L'année 2023 nous l'a rappelé une fois de plus: les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.

En 2023, les fausses images sensationnelles ont eu leur heure de gloire sur le web. Beaucoup d'entre elles étaient inoffensives et amusantes et ont été diffusées sans mauvaise intention. Par exemple, cette image satirique générée par une intelligence artificielle qui se moquait de Donald Trump.



Un autre exemple d'une fausse image évidente mais amusante: ce selfie en pleine randonnée avec un ours a été généré par l'IA.

Ce canular du pape, généré par l'IA, a commencé à soulever des questions. Il a permis à beaucoup d'entre nous de se rendre compte pour la première fois à quel point les images d'IA sont devenues réalistes en 2023.

Non, ce n'est pas une vraie image du pape.

L'image créée par l'IA a été partagée des centaines de milliers de fois sur X et Instagram.

Le pontife, nouvelle icône de la mode? Il porte son couvre-chef caractéristique – le zucchetto – et une ample doudoune qui pourrait venir d'une marque de haute couture comme Balenciaga. L'image a fait le tour du web en mars 2023 et beaucoup on cru qu'elle était authentique.

Elle a été générée par un utilisateur de Reddit à l'aide du générateur d'images d'IA Midjourney. Si vous regardez la photo de près, vous pouvez voir de petites perturbations au niveau de la main du pape.

De telles erreurs d'image sont typiques des générateurs d'images d'IA, mais la qualité des images s'améliore à une vitesse fulgurante.

L'image d'IA a déclenché une vague de fausses photos de papes, dont certaines sont, il faut bien l'avouer, assez drôles.



D'autres fausses photos ont été générées par intérêt politique, par exemple lorsque les partisans de Trump ont voulu discréditer le président américain Joe Biden avec des photos falsifiées.

Non, Joe Biden ne portait pas de couches sur cette photo.

Cette photo de Joe Biden a été manipulée.

Le président américain Joe Biden est effectivement tombé sur scène en juin 2023 lors d'un événement dans l'État du Colorado – le politicien, aujourd'hui âgé de 81 ans, aurait trébuché sur un sac de sable. Une photo manipulée de l'incident, montrant Biden avec une couche-culotte, a alors circulé sur le net.



Ses adversaires politiques tentent régulièrement de remettre en question sa condition mentale et physique à l'aide de photos et de vidéos manipulées.

La photo originale 👇 Il existe de nombreuses photos et vidéos de la chute, qui montrent clairement que le président ne portait pas de couche. Image: keystone

Non, l'ancien président américain Donald Trump n'a pas (encore) été arrêté.

bilder: Eliot Higgins

Fin mars, des images d'IA prétendant montrer l'arrestation de Trump ont fait leur apparition. Elles ont rapidement fait le tour du web, car l'ex-président américain devait se présenter début avril à New York pour la lecture de son acte d'accusation. 35 000 policiers ont été mobilisés pour éviter des débordements des partisans radicaux de Trump.



Les fausses images ont été créées par Eliot Higgins, le fondateur de l'organisation d'investigation néerlandaise Bellingcat. Higgins a publié les images d'IA de Trump sur X avec le commentaire: «Je génère des photos de l'arrestation de Trump en attendant l'arrestation de Trump».



Non, cette vidéo ne montre pas Volodimir Zelensky en danseur du ventre.

La vidéo est un deepfake dans lequel le visage du président a été édité sur le corps d'un danseur.

En septembre, une vidéo censée montrer Volodimr Zelensky en train de danser du ventre dans un costume à paillettes dorées est devenue virale. La fausse vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux par des comptes de propagande russes afin de discréditer le président ukrainien. Par la suite, elle a également été diffusée par des influenceurs américains conservateurs afin de remettre en question l'aide occidentale à l'Ukraine.



«La vidéo ne montre pas le président ukrainien Volodimir Zelensky, mais un danseur du ventre, professeur et chorégraphe argentin nommé Pablo Acosta», a révélé l'équipe de fact-checking de la Deutsche Welle.



Non, la photo de préservatifs usagés, nettoyés avant d'être vendus comme neufs, n'est pas authentique.

En mars, une photo prétendant montrer des préservatifs usagés s'est répandue sur Facebook. Le poste disait que six étudiants kényans avaient été arrêtés pour avoir nettoyé des préservatifs usagés et les avoir vendus comme s'ils étaient neufs.



Cette histoire est fausse, mais elle a un fond de vérité: «Selon un article de journal de 2020, près de 324 000 préservatifs utilisés ont effectivement été nettoyés et revendus – non pas au Kenya, mais au Vietnam. Et pas par six étudiants, mais par une petite manufacture au Vietnam», écrivent les fact-checkers de la Deutsche Welle.



Non, cette photo d'un homme fuyant avec cinq enfants à Gaza n'est pas non plus authentique.

Cette image montre des gens à Gaza, pouvait-on lire fin octobre sur X. Détail important: elle a été créée à l'aide de l'intelligence artificielle.

Image: x

De nombreuses photos authentiques témoignent de la souffrance et de la destruction dans la guerre actuelle au Proche-Orient. Malgré cela, certaines personnes utilisent l'IA pour générer des images à des fins de propagande. L'ambassade de Chine en France a également partagé cette image sur X.



Le portail de vérification des faits Correctiv indique que les doigts et les orteils des personnes de l'image montrent clairement l'influence de l'intelligence artificielle – ils n'ont pas le bon nombre ou ont une apparence étrange.

Non, cette radiographie cauchemardesque n'existe pas.

La radio avec le cafard géant est fausse. Image: facebook

En mai, une radiographie prétendant montrer un cafard géant logé dans la cage thoracique d'une personne a fait le tour de Facebook. On pouvait lire à ce sujet:

«Dans un hôpital public au Kenya, un patient a fait une radiographie et on lui a dit qu'il y avait un cafard vivant dans sa poitrine»

Selon la description de l'image, le patient aurait dû se rendre à Singapour pour y être soigné et, suite à quoi, on lui aurait dit que le cafard n'était pas dans son corps, mais dans l'appareil de radiographie.



Dans ce cas, une simple recherche d'images rétrospective de la Deutsche Welle a montré qu'il s'agissait d'une fausse image. «La radiographie originale a été publiée sur un site web radiologique – et on n'y voit pas de cafard», précisent les vérificateurs



Non, la Suède n'a pas organisé de championnat de sexe.

En mai, une nouvelle bizarre a fait le tour du monde: la Suède aurait déclaré que le sexe était un sport et organiserait un tournoi de sexe. L'information était même accompagnée d'une date: le 8 juin 2023, la Suède devait accueillir le championnat européen de sexe.



En fait, Dragan Batic, connu en Suède comme propriétaire d'un club de strip-tease, voulait faire reconnaître le sexe comme un sport officiel. Pour ce faire, il avait déposé une demande en ce sens en janvier auprès de la fédération sportive nationale. La fédération sportive suédoise a toutefois rejeté cette demande en mai.



Non, Poutine ne s'est pas agenouillé devant Xi.



La photo aurait été prise lors de la visite de Xi en Russie, mais il s'agit d'un faux.

Image: telegram

Une photo prise en Russie en mars 2023 montre Vladimir Poutine s'agenouillant devant Xi Jinping et baisant la main du dirigeant chinois. Bien entendu, il s'agit là aussi d'un fake.

L'image de l'IA a d'abord été diffusée sur un canal Telegram ukrainien. En dessous, on peut lire en russe: «Eh bien, alors... demandez de l'aide». D'autres contributions dans le même chat Telegram indiquent «que l'image était destinée à plaisanter», écrit le portail correctiv.org, spécialisé dans le fact-checking.



Après Telegram, l'image s'est rapidement retrouvée sur les grands réseaux sociaux, où, à en croire les commentaires, certaines personnes l'ont prise pour argent comptant.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

