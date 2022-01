Ceci n'est pas un gruyère. shutterstock

Tcheu! Les Etats-Unis pourront produire et vendre du «gruyère»

La réputation du fromage qui fait la fierté de la Suisse s'apprête à être salie. On pourra désormais en trouver aux Etats-Unis sans que ce soit forcément du vrai gruyère.

Si vous avez l’intention de vous rendre aux Etats-Unis et d’acheter du gruyère (parce que vous êtes une personne de goût), il vous faudra être vigilant. Il se pourrait que ce soit du gouda ou tout autre fromage sans intérêt. Selon un jugement rendu mardi 11 janvier, les Américains pourront produire et vendre leur cheese en l’appelant «gruyère» et cela, malgré l’appellation protégée «Gruyère AOP». Comme si les Américains disaient à la Suisse: Fuck it.

Le terme «gruyère» est compris par le public américain comme un terme générique qui ne se réfère pas nécessairement à une zone géographique en particulier, est-il indiqué dans la décision du tribunal de l'Etat américain de Virginie, disponible en ligne. Du coup, le «gruyère» pourra venir de n'importe où aux Etats-Unis.

Retournons le problème: imaginez que vous achetez du beurre de cacahuète en Suisse et qu’en fait, il est fait avec des vraies cacahuètes qui poussent dans la plaine du Jorat. Or, vous, vous voulez du beurre de cacahuète américain, celui qui est trop gras, trop sucré et produit de façon industrielle. Vous auriez l'impression d'être trompé. Et là, vous allez me dire: mais qui mange du beurre de cacahuète en Suisse? Personne, mais ça marche bien pour mon exemple.

Comme le révèle La Gruyère (pas le fromage, le journal; même si ce serait quand même super sympa qu'on lui demande son avis - au fromage donc), les producteurs suisses, remontés comme des coucous, ont annoncé vouloir faire appel. Quelle sera la prochaine étape de cette guerre froide entre les Etats-Unis et la Suisse? Le Fendant mis en bouteille à Napa? Le Cenovis fait au Texas? La fondue Moitché-moitché confectionnée dans le Montana?!???

