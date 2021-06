Divertissement

International

Isabelle Marant relance ses Bekett, les basket compensées has-been



Image: shutterstock/isabelle marant

Non, vous ne rêvez pas. Ces baskets sont revenues à la mode

On la pensait emportée dans un trou noir aux côtés d'autres tendances inexplicables, comme la ballerine ou la UGG. Et voilà que la basket compensée signée Isabelle Marant renaît de ses cendres. Plus haute, plus vive, plus énigmatique.

Rappelez-vous. 2011. Beyonce Knowles, Rihanna, et des centaines d'autres stars se font paparazzer, les pieds emmitouflés dans ce qui s'apparente à des cubes pourvus de gros scratch. Toutes popularisent la tendance qui devient un véritable phénomène mondial. C'est par la suite des milliers de jeunes femmes qui partent à la conquête de ces fameuses «Bekett» imaginées par la créatrice de mode française Isabelle Marant. Mais pourquoi?

Vous avez fait partie des fanas des baskets compensées? Oui, je les adorais et c'est toujours le cas! Oui, mais c'était une erreur. Ne me jugez pas. Non, ça fait des gros pieds.

La paire de baskets possédant un talon intégré à l'intérieur même de la pompe en fait une sorte d'ovni aussi intriguant qu'attirant. Avec elle, vous sortez du lot, vous avez tout compris. Mais si, pour certains, c'est un véritable objet de convoitise, pour d'autres, il s'agira de la plus grande aliénation pédestre du secteur (après la ballerine, bien sûr). Finalement, la tendance se tasse... puis l'inévitable resurgit.

Il y a quelques jours, soit dix ans plus tard, la designer a décidé de récidiver. Néanmoins, avec quelques petites mises à jour. La marque propose une version repensée de la basket désormais dénommée «Balskee». On compte parmi les nouveautés:

Un talon plus haut que l'originale avec dix centimètres de hauteur dont cinq se cachent dans la semelle.

que l'originale avec dix centimètres de hauteur dont cinq se cachent dans la semelle. Cinq nouveaux coloris plus flashy qu'auparavant pour encore plus attirer l'attention.

«Je n'ai jamais cessé de vouloir porter ces chaussures. Les choses les plus confortables sont celles que vous porterez pour toute la vie et dont vous n'aurez jamais marre» communiqué de presse

Isabelle Marant cherche résolument à convaincre les détracteurs qui n'ont eut de cesse de dénigrer l'édition originale. Plus haute, plus vive, plus intrigante, il se peut que la Balskee devienne, à notre plus grande surprise, notre nouveau compagnon de l'été.

Et voici les tendances de la semaine! Promis, elles valent plus le coup que la Balskee Vidéo: watson

Vous aimez le design? Vous allez détester ces bureaux 1 / 20 Les bureaux les plus improbables

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Je faisais du paddle before it was cool» Link zum Artikel On s'en fout de Djokovic, Tsitsipas est un dieu grec Link zum Artikel Quel personnage de Gossip Girl êtes-vous? Link zum Artikel Top 5 des raisons de penser que la Suisse va gagner l'Euro Link zum Artikel