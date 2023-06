Baptiste sera-t-il assez net pour allumer la flamme olympique en 2024 à Paris? C'est bien possible. youtube/dr

jeux olympiques 2024

Baptiste, pressenti pour allumer la flamme?

Vous vous souvenez de Baptiste, star malgré lui de l'internet, qui avait cramé un bol dans sa chambre? Son nom a en tout cas été évoqué par l'équipe digitale des Jeux de Paris 2024.

Plus de «Divertissement»

Baptiste sera-t-il assez net pour allumer la flamme olympique en 2024 à Paris? L'idée lunaire et complètement WTF a été effleurée par l'équipe des réseaux sociaux des Jeux olympiques d'été.

Baptiste, c'est cette star française de l'internet qui, malgré lui, avait fait le buzz dans une vidéo immensément virale en 2017 en postant le 3 janvier un live sur Facebook. On le voyait dans sa chambre, un poil pété, en train de cramer un bol avec du kevlar avant que sa mère fasse irruption. A partir de ce moment-là, c'est un sketch.

«Mais t'es pas net Baptiste!!»

«mAiS sI cHuIs TrÈs NeT!»

Depuis, Baptiste Moirot (oui, il a un nom de famille) a retrouvé tous ses esprits. Il a avoué avoir été contacté par l’équipe de communication des JO dans une vidéo depuis supprimée. Il existe également depuis le mois de février un événement Facebook appelé: «Pour que Baptise allume la flamme olympique des JO de Paris en 2024!» qui compte plus de 45 000 participants. Pas sûr que ça suffise à faire plier le comité olympique, néanmoins, le compte Twitter officiel de Paris 2024 a partagé la news ce lundi 19 juin:

Et c'est pas fini puisque sur le compte TikTok officiel des Jeux de Paris, l'équipe digitale a partagé cette semaine une vidéo dans laquelle on voit plusieurs personnes brainstormer autour des candidats potentiels pour allumer la flamme. Dans l'une des capsules, on aperçoit ainsi Baptiste, et la vidéo a cumulé plus de 1,5 million de vues.

Est-il probable que le brûleur de kevlar porte la flamme? Oui, car sur le principe, tout le monde peut se porter candidat à partir de 15 ans. Mais 3 critères principaux sont retenus: il s’agira de célébrer le sport, les territoires, et l’engagement collectif. Au total, 11 000 éclaireurs achemineront la flamme d'Olympie en Grèce jusqu'à Paris.

Bon alors, il avait pris quoi?

La séquence de Baptiste est l'une des plus virales de l'internet français (elle concurrence entre autres la fameuse «Attention à la mousse!»). Du jour au lendemain, Baptiste est devenu le phénomène du moment. On l'invitait à la radio pour parler de son histoire. Il racontera d'ailleurs à Brut pourquoi il n'était «pas net» comme dit si bien sa mère dans la vidéo. «Je devais me lever très tôt le lendemain, donc j'ai décidé de prendre deux somnifères.» Les médicaments, puissants, ont commencé à faire effet alors qu'il était sous la douche. C'est l'un des effets vicieux et parfois recherché chez certaines personnes, mais si on lutte contre l'effet des somnifères et qu'on passe outre la phase d'endormissement, on peut devenir euphorique et aussi désinhibé qu'avec une drogue. A la question: pourquoi brûler un truc dans sa chambre? Lui-même est incapable d'y répondre.

Les Jeux olympiques de Tokyo, en images

1 / 28 Les Jeux olympiques de Tokyo, en images source: keystone / keystone

Le magnifique geste d'un marathonien pour son pote