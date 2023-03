Eiji Aonuma, producteur de la franchise Zelda. nintendo

Jeux vidéo

Le gameplay de Zelda: Tears of the Kingdom enfin dévoilé

Le producteur de la franchise a révélé 10 minutes de gameplay exclusives, de quoi satisfaire les joueurs les plus impatients.

Nous y sommes! La présentation a enfin eu lieu. Et comme prévu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nous a dévoilé dix minutes de gameplay avec Eiji Aonuma, le producteur de la franchise. Une très longue présentation commentée pour apprendre toutes les nouvelles subtilités du jeu. Pour rappel, la suite de Zelda: Breath of the Wild arrive le 12 mai uniquement sur Nintendo Switch.

En plus de cette longue vidéo permettant de découvrir les pouvoirs de Link (notamment coller des objets entre eux pour se fabriquer de nouvelles armes) la firme nipponne a dévoilé une nouvelle console collector: une Switch OLED aux couleurs du nouvel épisode de sa saga phare. Cette console sera disponible dès le 28 avril au prix de 360 francs environ.

