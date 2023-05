4 jeux vidéo suisses à tester en ce moment

En Suisse aussi, il existe de bon jeux vidéo à tester. jvmag.ch

Jeux vidéo

4 jeux suisses à tester en ce moment

Il n'y a pas que Zelda dans la vie. Les Helvètes aussi créent des jeux vidéo de qualité qui méritent toute notre attention. Voici notre sélection.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

On vous a concocté une sélection de jeux suisses à tester actuellement. Parce que oui, chez nous aussi, on a des développeurs. Des personnes reconnues mondialement, et des expériences qui traversent toutes les frontières. On peut même se vanter d’avoir l'un des jeux qui se vend le mieux.

FAR: Lone Sails & Changing Tides

Deux épisodes qui se suivent et nous plongent dans un univers post-apocalyptique où la désolation est omniprésente. Une aventure complète, riche en émotions, avec une prise en main très facile, toujours amusante, qui demande parfois de la réflexion afin de réussir les énigmes qui se dresseront sur votre chemin. La survie vous ouvre ses portes avec son lot de surprises, mais aussi ses moments où la musique viendra vous bercer.

Vidéo: youtube

Les jeux FAR: Lone Sails & Changing Tides sont disponibles sur les consoles de salon, sur Nintendo Switch et PC.

Swordship

Dextérité, patience et apprentissage, voici quelques mots pour vous décrire Sworship. Un jeu rempli d’énergie qui vous propose une action effrénée où vous allez devoir garder votre véhicule en vie, sans jamais pouvoir vous défendre de manière active. Ici ce sera à vous de trouver le bon stratagème pour venir à bout de vos ennemis à travers les niveaux. Un jeu d’adresse et de réflexion où tout défile très vite.

Vidéo: youtube

Cette expérience vraiment originale nommée Swordwhip est disponible sur les consoles de salon, sur PC et Nintendo Switch.

The Wandering Village

C’est notre coup de cœur, notre péché mignon et il s'appelle The Wandering Village. Un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir évoluer sur le dos d’une créature gigantesque nommée Onbu. Celle-ci va devenir la maison de votre colonie que vous allez devoir entretenir et agrandir, sans oublier de vous occuper de votre sauveur à quatre pattes. Le jeu propose une difficulté grandissante, mais prend soin de nous faire profiter de son ambiance et de ses mécaniques petit à petit. Un régal pour toutes les amoureuses et les amoureux de jeux de stratégie.

Vidéo: youtube

The Wandering Village est disponible uniquement sur PC.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions

Si vous avez toujours rêvé d’endosser le rôle de super héros, alors vous êtes au bon endroit. Derrière ce nom compliqué se cache un incroyable jeu fait de combats tactiques à la diversité renversante. Damien, notre protagoniste, se propulse dans un monde imaginaire où il combat ses peurs à l’aide de héros tirés du magazine japonais Jump. Une petite pépite à faire absolument.

Vidéo: youtube

Bonus : Farming Simulator

Surprise! On a ajouté un dernier participant. Vous ne le savez peut-être pas, mais la saga Farming Simulator est belle et bien développée en Suisse. D’ailleurs le jeu est entièrement fabriqué maison, jusqu’à même avoir son propre moteur graphique. La nouvelle édition, nommée sobrement 23, arrive d’ici quelques jours sur mobile et Nintendo Switch. Si vous avez toujours rêvé de vous occuper de vos terres et de faire pousser les légumes et les fruits de vos envies, voici exactement ce dont vous avez besoin.

Vidéo: youtube

Si vous êtes sur consoles de salon et PC, vous allez toujours pouvoir profiter du dernier opus en date.

