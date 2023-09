Project Mugen revient à la charge. Image: jvmag

Jeux vidéo

Voici les 4 news geek à ne pas manquer cette semaine

De Project Mugen à Like a Dragon, en passant par le mode Zombie dans Call of Duty: cette saison sera riche en nouveautés sur la scène gaming. On vous fait un petit briefing.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Project Mugen, un RPG à suivre de très près

Dévoilé il y a quelques semaines, Project Mugen revient à la charge ce matin avec quelques nouvelles images terriblement envoûtantes. Pour rappel, on parle ici d’un RPG centré sur l’exploration. Aujourd’hui donc, ce projet très ambitieux dévoile quelques secrets de fabrication. Par exemple, on apprend que la génération des villes se fait de manière procédurale. Chaque objet que vous allez croiser dans l’univers se doit d’être utilisable.

Dans Project Mugen, la liberté est au centre du gameplay, que ce soit à pied ou en véhicule, ici vous allez même pouvoir vous balancer façon Spider-Man! Non ce n’est pas une blague, Insomniac n’a qu’à bien se tenir. On découvre d’ailleurs que les scènes intérieures sont parfaitement intégrées au monde extérieur. Ce qui va permettre aux joueurs de visiter facilement les magasins tout en explorant.

Malheureusement, Project Mugne n’a pas de date de sortie, nous pouvons simplement vous dire qu’il arrive sur PS4, Playstation 5 et PC.

EA Sports WRC, une première vidéo de gameplay

Dévoilé il y a tout juste quelques semaines, EA Sports WRC nous donne de ses nouvelles aujourd’hui à travers une longue vidéo. Une séquence qui nous dévoile pour la toute première fois des images de gameplay, mais ce n’est pas tout. Les développeurs en profitent pour nous parler des coulisses de la réalisation du jeu.

image: jvmag

Pour rappel, la licence était aux mains de KT Racing et Nacon jusqu’à l’année dernière. Désormais, celle-ci appartient à Electronic Arts, qui a donné les commandes à Codemasters. Un savant mélange que nous avons hâte de prendre en main.

EA Sports WRC sera lancé avec plus de 200 tracés (17 pays) et 80 voitures prêtes à rugir. Des informations que vous pouvez retrouver dans le trailer qui se trouve juste en dessous. Nous vous rappelons au passage que le jeu arrive le 3 novembre sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Annoncé depuis quelques semaines maintenant, le prochain vrai épisode de la saga Like a Dragon nous donne enfin des nouvelles concrètes. En effet, on découvre aujourd’hui du gameplay en direct d’Hawaii ainsi qu’une date de sortie plutôt proche. Pour rappel, ce Like a Dragon: Infinite Wealth est le véritable Yakuza 8.

Histoire de vous situer un peu la trame, la saga est repartie sur une nouvelle base scénaristique avec le septième opus. L’épisode Like a Dragon: The Men Who Erased his Name qui arrive en novembre fera office de titre tiers qui viendra expliquer les événements entre le sixième et le septième épisode.

Ce nouvel RPG vous fera voyager pour la toute première fois puisqu’ici il est question de partir sur l’archipel d’Hawaii. Notez tout de même que la ville de Yokohama fera partie de l’aventure.

Like a Dragon: Infinite Wealth arrive le 26 janvier prochain sur PS4, Playstation 5, Xbox One, Series X|S et PC.

Like a Dragon: Infinite Wealth - Official Gameplay Trailer👇 Vidéo: youtube

Call of Duty, Modern Warfare 3: les Zombies dévoilés

Le mode Zombies, développé pour l’occasion par Treyarch, nous dévoile ses entrailles. Notez que c’est une grande première et que cette branche du jeu n’offrira pas simplement des missions supplémentaires. On parle ici de narration, dans un monde ouvert conçu pour l’occasion. Il risque d’ailleurs d’être la partie incontournable de ce nouveau Call of Duty: Modern Warfare 3.

Fait amusant, dans le trailer, on remarque que plusieurs équipes sont présentes. D’après la nouvelle publiée sur le site d’Activision, seul le PvE est pour le moment au rendez-vous (joueur contre l’intelligence artificielle).

