On a testé les écouteurs de gaming Logitech G Fits

L'entreprise suisse Logitech, spécialisée dans la fabrication d'accessoires informatiques, a sorti des écouteurs sans fil spécialement conçus pour les amateurs de jeux vidéo. Voici ce qu'on en pense.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Il y a quelques mois, on a eu la chance de croiser le chemin d’un produit étonnant venant de la part de notre fabricant de matériel informatique local. Des écouteurs sans-fil, orientés gaming, qui s’adaptent à n’importe quelle oreille. Les Logitech G Fits promettent une excellente connectivité avec une bonne isolation naturelle et une qualité de son premium; du moins sur le papier. Après plusieurs semaines en leur compagnie, voici notre avis complet sur ces écouteurs taillés pour le jeu vidéo, mais qui peuvent s’emporter partout de manière discrète.

Une adaptation parfaite

C’est certainement la fonctionnalité la plus impressionnante des Logitech G Fits, et est est simplement tombé sous son charme. En effet, les écouteurs vont s’adapter à toutes les oreilles, mais il y a un gros point négatif. Les Logitech G Fits sont livrés avec une membrane qui va se mouler à votre oreille à la première utilisation et le procédé est irréversible. Il va donc falloir bien lire les instructions, et partir du principe que vous ne pourrez pas prêter les écouteurs ou encore les revendre.

Image: jvmag

Malgré ce point – à ne pas prendre à la légère –, une fois le «moulage» terminé, la magie opère et c’est simplement exceptionnel. Les écouteurs tiennent de manière impressionnante et rien ne peut les faire tomber. En plus de tenir fermement avec une forme parfaite pour vos oreilles, jamais ceux-ci ne vont vous procurer des sensations désagréables ou de fatigue, et ce même après plusieurs heures d’utilisation.

Cette fonction est véritablement un point clé des Logitech G Fits. Malheureusement, on a été autant impressionné par cette technologie, que déçu par cet usage unique.

Moulage technique peu rassurant

À la rédaction, on est plutôt avide de nouvelles expériences. Néanmoins, ici, il faut avouer que la procédure de moulage n’inspire aucune confiance. En effet, tout se déroule entre l’application téléphone et les écouteurs. Durant une longue minute, vous allez devoir appuyer légèrement les écouteurs pour qu’ils s’enfoncent dans vos oreilles.

Image: jvmag

Une lumière va alors venir faire chauffer la membrane pour qu’elle s’adapte à cette partie du corps. C’est durant ces très longues 60 secondes que vous allez sentir vos oreilles chauffer. Sans aller dans l’excès, l’expérience est tout de même peu rassurante; entre vos mains qui enfoncent les petits appareils et la chaleur dégagée par la source pour faire ramollir le composant, difficile de se sentir à l’aise. Bien heureusement, passé cette étape, le résultat est bluffant. C’est tout simplement impossible de faire de meilleurs écouteurs que ceux moulés à vos oreilles, du moins sur le plan du confort.

Quels sont les points forts?

Bluetooth et Lightspeed

L’autre grande force des Logitech G Fits réside dans leur polyvalence. En effet, vous allez pouvoir les utiliser avec n’importe quel appareil en Bluetooth ou encore via la technologie du fabricant nommée Lightspeed. Pour cette seconde méthode, qui promet un retour sans aucune latence, un dongle USB (ou clé USB) est fourni. Ce dernier peut-être utilisé via une console ou un PC. Un produit modulable facilement, et qui va s’adapter à toutes les situations.

La technologie Lightspeed c'est quoi? La technologie LIGHTSPEED est une solution sans-fil complète offrant des performances fiables et à faible latence. Autrement dit, c'est du Bluetooth amélioré principalement conçu pour les gamers. logitech

Image: jvmag.ch

Par exemple, le matin, lorsque vous partez au travail, vos G Fits vont se synchroniser en Bluetooth sur votre téléphone, et le soir, lorsque vous rentrez, vous pouvez faire facilement basculer les écouteurs sur la connectique Lightspeed. C’est simple, pratique et diablement efficace.

D’ailleurs, de notre côté, cette praticité a été si efficace qu'on a simplement oublié à quoi ressemblait une longue session de jeu avec un casque lourd qui se fait ressentir après plusieurs heures. Les G Fits sont agréables et nous prouvent qu’il y a un marché à conquérir et à développer pour le segment du gaming.

Image: jvmag

L'autonomie

On clôture ce chapitre des connexions avec l’autonomie. En Bluetooth, Logitech nous promet 9 heures d’utilisation et 11 heures de plus grâce au boitier. En Lightspeed, l’offre est un peu plus faible puisqu’on parle ici de 7 heures en fonctionnement et 8 heures de plus avec le boitier plein. De notre côté, durant nos tests, on a dépassé ces heures d’une bonne demi-heure à chaque fois.

Du côté du microphone, on a été très agréablement surpris. Le rendu est véritablement excellent.

Quels sont les points faibles?

Le son

Si on a été bluffé par l’ergonomie et la praticité des Logitech G Fits, on a été déçus par la partie sonore. Un point non négligeable pour un périphérique audio. Sans être totalement mauvais, le fabricant suisse ne prend aucun risque et propose un retour sonore totalement neutre, qu’importe le réglage utilisé. Bien évidemment, cette offre a l’avantage de s’adapter à n’importe quelle demande auditive, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on attend d’un produit orienté «gaming». Les basses sont inexistantes, et les aigus tout autant invisibles. Bien évidemment, on prend en compte la taille des écouteurs qui ne peuvent pas fournir un son digne d’un casque, mais il y a tout de même une marge de manœuvre que Logitech semble avoir mis de côté.

Image: jvmag

Le prix

On est donc face à un produit qu'on ne sait pas comment placer. La partie sonore étant bien sûr la plus importante. Avec un prix qui avoisine les 300 francs, on a plus facilement envie de vous conseiller un bon casque audio de la même marque, avec des écouteurs tiers pour vos sorties en extérieur. Un combo plus efficace qui vous laissera même encore un peu d’argent dans votre porte-monnaie.

Une partie logiciel complètement à la ramasse

Si le produit Logitech brille par certains aspects, la partie logiciel est clairement la plus mauvaise. C’est d’ailleurs ici que les Logitech G Fits ont le moins à offrir, pourtant c’est une partie très importante qui se joue pour les utilisatrices et utilisateurs.

Image: jvmag

Sur mobile, en vadrouille, vous n’avez que très peu de réglages à faire, voire même aucun. En effet, vous allez simplement pouvoir choisir parmi les modes de son qui vont venir régler l’égalisateur. Et c’est tout. Ici, Logitech fait l’impasse sur un mode «transparent» qui vous permet d’amplifier certains bruits extérieur par exemple. Une fonction qui nous semble importante au vu de l’isolation offerte par les écouteurs moulés parfaitement à vos oreilles. Pire encore, le «mappage» des boutons est très limité. Pour ces derniers, on a décidé d’utiliser les fonctions tactiles juste pour basculer d’un mode de connexion à un autre.

Le «mappage», c'est quoi? Le «mappage» des données consiste à mettre en correspondance les champs de plusieurs bases de données. talend.com

Image: jvmag

Image: jvmag

Image: jvmag

Pour ce qui est de la configuration sur PC, via le logiciel de Logitech, les choses sont totalement identiques. On perd même l’égalisateur. Avec un prix plus conséquent que les Airpod Pro d’Apple, pour ne citer que ceux-ci, vous devez savoir qu’il est impossible de localiser un écouteur perdu, impossible d’en faire sonner un à distance, et comme cité plus haut, il n’y pas de mode «transparent».

Résultat final mitigé

On est mitigé, c’est un fait. Si ces Logitech G Fits nous impressionnent sur leur ergonomie et leur praticité, on est déçu par la partie sonore, et encore plus par la suite du logiciel. Le prix est bien sûr un point important. On est au-delà des meilleurs écouteurs audio qui existent sur le marché, mais on n'est pas sur le segment recherché par Logitech. Le but de ces écouteurs est de plaire aux joueuses et joueurs de jeux vidéos, mais malheureusement la qualité du son ne s'y prête pas.

Image: jvmag

Comme on l'a dit plus haut, pour ce même prix, à savoir 280 francs, on ne peut que vous conseiller de partir sur des écouteurs classiques, et un bon casque Logitech pour jouer chez vous. Deux appareils, certes, mais avec une qualité plus intéressante selon l’utilisation.

Après ces deux longs mois d’utilisation, on a envie de croire en ce segment tout simplement pour sa praticité. En effet, on prend plaisir à n’avoir qu’un seul appareil pour tout: quand vous avez l’habitude d’avoir un casque pour la journée, et un autre pour la soirée, des écouteurs légers sont une véritable aubaine. Malheureusement, il reste encore du travail à Logitech pour fournir de meilleures options, notamment au niveau du son, mais aussi en proposant des fonctionnalités plus intéressantes sur le smartphone.

Note générale: 6/10

Les + :

Ergonomie parfaite

Praticité totale

Technologie Lightspeed

Excellent microphone

Les - :

Manque cruel de fonctionnalités

Rendu sonore trop plat

Le prix

