On a testé Sniper Elite VR: Winter Warrior, voici notre avis

Il y a presque deux petites années, nous avons parcouru la Seconde Guerre mondiale en réalité virtuelle. Et avec Winter Warrior, on a une suite. On vous raconte tout.

La saga Sniper Elite avait eu le droit à un épisode logique qui faisait véritablement du sens. Un titre qui ne suivait pas vraiment la trame des autres jeux, mais qui faisait exactement comme eux.

Aujourd’hui, alors que nous arrivons au terme de cette année 2023, la licence revient en totale immersion pour un nouvel opus. Depuis une petite semaine, nous arpentons le chemin enneigé proposé par cette suite nommée Sniper Elite VR: Winter Warrior.

Un thème particulier

Pour ce nouveau chapitre de son histoire, Sniper Elite VR: Winter Warrior ne dénature absolument pas l’oeuvre de base. Que ce soient les jeux normaux, ou le premier épisode en réalité virtuelle, ici tous les éléments clés de la saga sont présents. En effet, votre sniper sera votre meilleur compagnon, l’infiltration, la clé du succès, votre souffle un moyen de survie et pour terminer, la killcam qui vous donnera le sourire.

Point particulier, le jeu se déroule sous un manteau neigeux et les deux premiers niveaux que nous avons explorés offrent une ambiance bien particulière. Que ce soit de jour, en plein soleil, avec un petit côté escapade, ou de nuit, dans la pénombre avec la neige qui nous frôle, la sensation est grisante.

Sniper Elite VR: Winter Warrior reprend les codes du premier volet en réalité virtuelle. Vous allez revivre des souvenirs d’un combattant qui raconte (un peu trop) sa vie.

Une suite… sans aucune évolution

Si le jeu offre un décor teinté de blanc, il faut l’avouer, de manière générale, tout ressemble au premier jeu sorti il y a plus de deux ans. Le camp d’entraînement est identique, la sélection des missions n’a pas changé d’un jota, et même certains bâtiments semblent avoir été volés à la première aventure.

En ce qui concerne le gameplay, le constat est identique. Les mouvements sont les mêmes, les animations sont inchangées et le bruitage reste en terrain connu. Pour terminer, et c’est certainement le point le plus mauvais, graphiquement rien n’a bougé. Certaines textures de près sont tout simplement affreuses. Ce preview, ainsi que le test, est effectué sur un Meta Quest 3 et le manque de détails est saisissant.

Notez toutefois que seuls deux chapitres du jeu et un entrainement ont été traversés lors de ce test. Mais ces points ne seront pas changés d’ici quelques semaines, c’est un fait. Il y a un manque d’innovation.

Deux modes incontournables

En dehors de la campagne, Sniper Elite VR: Winter Warrior propose deux modes de jeu qui sont certainement la partie la plus amusante pour le moment. Tout d’abord, il y a un mode «Last Stand» qui vous propose de vous confronter à des vagues d’ennemis avec pour objectif d'aller toujours plus loin dans l’expérience. Et de l’autre côté, vous allez pouvoir lancer des parties nommées Sniper Hunt. Ici vous allez devoir chasser des snipers nazis très expérimentés à la sauce du chat et de la souris.

Des parties très classiques, mais qui nous font ressentir le plus important du jeu sans interruption, à savoir: le shoot. C’est clairement la partie pour laquelle tout le monde aime jouer à Sniper Elite, et encore plus en VR. La sensation est toujours aussi excellente avec un petit côté défouloir où chaque coup de feu est un pur bonheur.

Après un entrainement, les deux premières missions et les modes «arcade», Sniper Elite VR: Winter Warrior est littéralement la suite du premier opus. Au regret, toutefois, de ne pas voir plus d’évolution entre les deux titres. Mais il faut lui laisser une base déjà solide. Rendez-vous dans deux semaines pour l’avis complet sur cette aventure qui a au moins le mérite d’être amusante.

